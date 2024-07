L’alternativa a Samardzic arriva dal Chelsea: un’occasione da cogliere

Il Milan sta provando a prendere Lazar Samardzic, ma attenzione alle alternative: il punto della situazione sul colpo a centrocampo

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Il club rossonero sta provando a chiudere altri colpi dopo aver messo le mani su Alvaro Morata. Il Diavolo ha così schiacciato il piede sull’acceleratore per Pavlovic e Fofana, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Allo stesso tempo, Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno allacciato i contatti con l’Udinese per Lazar Samardzic. E’ un obiettivo di mercato, ormai da anni, del dirigente francese, che in questa sessione vuole portarlo a Milanello. Il confronto con il suo entourage e il padre è stato positivo e le commissioni non appaiono un problema così come lo stipendio che andrebbe a percepire. Dopo che sono fallite le trattative con Lazio e Inter, quella con il Milan potrebbe decollare. Almeno questa sembra la volontà del giocatore e dei suoi agenti. Serve però trovare un accordo con l’Udinese, che ieri attraverso le parole di Nani, ha confermato di aver dialogato con il Diavolo, ma allo stesso tempo ha ammesso che c’è alcuna intenzione di venderlo.

Calciomercato Milan, dal Chelsea l’alternativa a Samardzic

Parole che stonano con le reali intenzioni dei bianconeri, consoni del fatto che tenere un’altra stagione Samardzic in rosa potrebbe essere controproducente. Ecco perché hanno fissato il prezzo e il giocatore può essere ceduto per 25 milioni di euro.Â

Una cifra che in realtà il Milan ritiene eccessiva. Il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 15 milioni di euro, ma l’inserimento di qualche contropartita tecnica potrebbe avvicinare le parti. Attenzione così a Tommaso Pobega. Ma se l’affare dovesse arenarsi ancora una volta, guardare alle alternative apparirebbe un obbligo. Il Milan è d’altronde intenzionato a regalarsi un nuovo centrocampista che possa fare il trequartista oltre che la mezzala. Non può essere così ignorata l’idea turca Yusuf Yazici che Paulo Fonseca conosce bene, avendolo allenato al Lille.

Un’altra possibilità è una scommessa vera e propria. Un giocatore che in passato è stato considerato tra i talenti più più del calcio italiano, ma che fino a questo momento non è ancora riuscito ad imporsi. Stiamo parlando di Cesare Casadei, classe 2003, che non rientra più nei piani del Chelsea. Può far dunque ritorno in Italia a condizioni vantaggiose e il Milan potrebbe davvero decidere di puntarci.