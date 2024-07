Svolta a sorpresa: distanza ridotta e colpo Milan

La società rossonera potrebbe essere vicina a mettere a segno il secondo acquisto del suo mercato estivo 2024: ecco le ultime notizie.

Sono gli ultimi sette giorni del mese di luglio e il Milan è chiamato a cambiare passo nel suo calciomercato in entrata. Ci sono più ruoli in cui intervenire e finora è stato comprato solo un attaccante, Alvaro Morata.

Per quanto riguarda la difesa, la priorità è l’acquisto di Strahinja Pavlovic e sembra che il centrale del Salisburgo possa concretamente approdare a Milanello. Con lui c’è già un accordo, mentre con il club austriaco bisogna limare la leggera distanza rimasta. Anche se il serbo è l’obiettivo primario nel reparto, la società non ha neppure abbandonato l’idea di comprare un nuovo terzino destro.

Milan, può arrivare il terzino: novità incoraggianti

Il nome in cima alla lista del Milan è sempre quello di Emerson Royal, in uscita dal Tottenham dopo una stagione non positiva. Non rientra nel progetto di mister Ange Postecoglou e spera di lasciare quanto prima gli Spurs, comunque poco propensi a concedere grandi sconti sul prezzo del cartellino.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo, negli ultimi giorni i due club hanno avuto nuovi contatti e la distanza si sta riducendo. In questo momento, ci sarebbero solo 2-3 milioni di differenza tra domanda e offerta. Il Tottenham continua a chiedere circa 20 milioni totali, quindi il Milan ha alzato la propria proposta a 17-18 milioni, bonus compresi.

Vedremo se nelle prossime ore ci sarà l’accelerata decisiva per chiudere questa operazione. I tifosi rossoneri sono un po’ scettici su Emerson Royal, che a Londra non ha impressionato dopo essersi messo in luce nel Real Betis. Già allora il Milan si era interessato a lui, però il Tottenham offrì 25 milioni al Barcellona e sbaragliò la concorrenza.

L’eventuale arrivo del 25enne brasiliano comporterebbe l’addio di almeno uno dei terzini destri oggi in organico. Forse anche due. Fonseca può contare su Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Filippo Terracciano. Senza dimenticare Pierre Kalulu, che può agire sia sulla fascia destra che da difensore centrale. La società dovrà decidere chi far partire.

Difficile che venga ceduto Calabria, che è il capitano della squadra, anche se va detto che ha un contratto che scade a giugno 2025 e finora non sono stati compiuti passi avanti per il rinnovo. Era trapelato il fatto che Florenzi e Fonseca non avessero un rapporto idilliaco ai tempi della Roma, motivo per il quale il terzino romano non sarebbe incedibile. Anche lui va in scadenza nel 2025. E Terracciano? Sembrava scontato immaginare una trasferimento in prestito per farlo giocare con continuità, ma finora è rimasto in rossonero.