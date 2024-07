Milan, cessione a sorpresa: ecco i soldi per Fofana

Il club rossonero insiste per Fofana, una partenza a sorpresa potrebbe servire per alzare l’offerta al Monaco e provare a chiudere.

Comprare un centrocampista è una delle priorità del calciomercato estivo del Milan. A Paulo Fonseca serve un giocatore bravo in fase difensiva e capace di dare equilibrio alla squadra. Dopo aver perso Franck Kessie prima e Sandro Tonali poi, è necessario intervenire.

Non è un segreto che il grande obiettivo sia Youssouf Fofana, 25enne in forza al Monaco e con un contratto in scadenza a giugno 2025. Proprio in virtù di questa situazione contrattuale, la società rossonera vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro. La richiesta si aggira sui 25, quindi serve un rilancio rispetto all’ultima offerta di 15 milioni più bonus formulata nei giorni scorsi.

Milan, addio a sorpresa per finanziare un acquisto

Il Milan spera ancora di riuscire a prendere Fofana, sul quale hanno posato gli occhi anche Manchester United, Atletico Madrid e Juventus. Nel frattempo valuta anche delle alternative, l’ultima è Manu Koné che il Borussia Moenchengladbach valuta circa 30 milioni. Un vecchio pallino di Geoffrey Moncada, che lo aveva segnalato già nel 2020.

In attesa di capire quale centrocampista arriverà al Milan, dalla Francia giunge notizia che il Lione si è interessato a Yunus Musah. Secondo quanto rivelato da footmercato.net, sarebbero iniziati i dialoghi per il trasferimento del nazionale americano all’OL. La fonte indica in 22 milioni il valore del cartellino.

Il club rossonero ne ha spesi 20 un anno fa per comprarlo dal Valencia. Musah non ha disputato una grande prima stagione in Italia, anche se va detto che i continui cambi di ruolo decisi da Stefano Pioli non lo hanno aiutato. Sembra un calciatore con del buon potenziale, anche se oggi è difficile dire a che livello possa arrivare.

Si è da poco aggregato alla squadra, avendo ritardato le vacanze a causa della Copa America disputata con gli Stati Uniti, quindi Paulo Fonseca deve studiarlo bene prima di esprimere un giudizio completo su di lui. Da capire cosa farà il Milan nel caso in cui arrivasse un’offerta superiore ai 20 milioni spesi nel calciomercato estivo 2023.

I soldi potrebbero essere reinvestiti su un altro centrocampista, magari aumentando la proposta al Monaco per Fofana o investendo su un altro profilo. Il campionato parte il 17 agosto, quindi è importante dare a Fonseca il nuovo mediano prima possibile.