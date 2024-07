Prima mazzata per Camarda: tifosi rossoneri increduli

Ecco la prima mazzata per Francesco Camarda dopo il brutto KO: giudizi impietosi, i tifosi del Milan sono rimasti increduli. I dettagli

Francesco Camarda è sicuramente uno dei prospetti migliori non solo del Milan ma dell’intero panorama calcistico italiano. L’attaccante classe 2008 che di recente ha firmato un nuovo contratto con i rossoneri, sembra avere un grande futuro assicurato tanto da essere già impiegato con quelli di categoria più grande.

Ne è una prova il suo recente impiego con l’Italia Under 19 impegnata agli Europei di categoria in Irlanda del Nord. Il sogno degli azzurrini si è interrotto in semifinale contro la Spagna. A quanto pare gli iberici stanno monopolizzando il mondo del calcio e dello sport in generale, con titoli in arrivo per ogni sua selezione, dai big ai giovani. Ad ogni modo il futuro della nostra Nazionale sembra essere altrettanto buono, dopo quanto visto in questo Europeo.

Camarda, ecco le prime critiche: brutti giudizi dopo il KO

Il KO contro la Spagna ha fatto comunque male, con gli azzurrini che ne sono usciti con le ossa rotte, ad un passo dal sogno di approdare in finale. Erano ben cinque i giocatori del Milan schierati nel corso del match.

Il più atteso era sicuramente il classe 2008 che ha però deluso le aspettative. La sua prova è stata impalpabile e incolore, tanto da ricevere voti negativi da parte dei quotidiani. È anche naturale, nel suo processo di crescita, avere partite in cui stecca, nonostante il grande talento del prodotto del vivaio rossonero.

Il giocatore è stato così bocciato, per l’incredulità dei tifosi rossoneri che per una volta vedono il suo nome accanto ad un brutto voto in pagella. Ricordiamo come dall’anno prossimo sarà aggregato stabilmente con il Milan Futuro, la squadra Under 23 che giocherà il campionato di serie C per la prima volta. Mentre con la prima squadra ha già fatto il suo debutto, lanciato da Pioli per alcuni scampoli di gara nello scorso campionato.

Intanto, come detto, la sua pagella del match contro la Spagna è stata negativa. Tuttosport gli ha dato 5, questo è il giudizio completo: “Di sicuro dovrà migliorare l’irruenza che spesso gli fa prendere ammonizioni nel primo quarto di gara, ma in tutta la gara ha faticato parecchio a farsi vedere“. Camarda avrà sicuramente modo di rifarsi nei prossimi appuntamenti a partire da quelli con il Milan Futuro.