Milan, prenotato il nuovo portiere: arriverà nel 2025

Il Milan guarda al futuro e già pensa al prossimo portiere da prendere. Ecco le ultimissime riguardo il futuro dell’estremo difensore, che può arrivare in rossonero nel 2025.

Valutazioni in corso da parte del Milan, che ha messo nel mirino un altro calciatore. L’affare può andare in porto nei prossimi mesi, quando il giocatore si libererà a zero dal suo attuale club.

Cambi in corsa in casa Milan? La società si prepara in vista del futuro, quando arriverà il momento di prendere delle decisioni importanti riguardo alcuni elementi della rosa. Moncada ed Ibra non vogliono farsi trovare impreparati ed è per questo motivo che osservano con attenzione la situazione dell’estremo difensore.

Nuovo portiere Milan: arriva nel 2025, ecco tutti i dettagli

Senza rinnovo, infatti, Mike Maignan può salutare. Il francese, che già in questa sessione è stato cercato da alcune big del calcio europeo, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Ecco perché i rossoneri dovranno fare delle riflessioni, per evitare di perderlo a zero fra due anni. Il pacchetto dei portieri, dunque, può subire dei mutamenti considerando anche la crescita di Vasquez, che sarà protagonista in questa stagione con la maglia dell’Empoli.

Intanto, una soluzione low cost per la porta del Milan può portare all’ingaggio del calciatore che può firmare nel 2025. Infatti, nelle ultime ore, ha preso sempre più corpo la pista relativa all’ingaggio dell’esperto estremo difensore, che può chiudere la sua avventura nel Sassuolo per sposare il progetto dei rossoneri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza rossonera segue con attenzione la situazione di Andrea Consigli. L’estremo difensore, che si appresta a disputare la stagione in Serie B con il Sassuolo, ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Senza rinnovo, il calciatore scuola Atalanta, può prendere in considerazione la proposta del Milan che può chiudere il pacchetto dei portieri con Sportiello e Maignan. Alla soglia dei 38 anni, Consigli può pensare di chiudere la carriera in una big ed essere un punto di riferimento per lo spogliatoio oltre a fare da chioccia per i più giovani, un po’ come ha fatto Mirante negli anni scorsi proprio tra le fila del Milan.