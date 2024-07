Mossa decisiva: svolta Milan, c’entra Loftus-Cheek

La prossima svolta del Milan può arrivare grazie a una decisione molto forte su Ruben Loftus-Cheek: il ‘consiglio’ a Paulo Fonseca

La vittoria contro il Manchester City ha dato tanti segnali interessanti a Paulo Fonseca in vista delle prossime partite. Il Milan ha vinto 2-3 e, sebbene si tratti soltanto di calcio estivo, ci sono delle indicazioni da tenere in considerazione. Come Samu Chukwueze, che potrebbe avere molta più fiducia nella prossima stagioni.

Così come la permanenza di Alexis Saelemaekers che può cambiare le cose in attacco, con un cambio di posizione per Christian Pulisic che agirebbe dietro la punta.

Tutte valutazioni che dovrà effettuare Fonseca. C’è ancora un po’ di tempo prima dell’inizio della stagione, fissato al prossimo 17 agosto contro il Torino a San Siro. Il Milan, prima, vorrebbe completare la rosa acquistando almeno un centrocampista dopo aver concluso il colpo Pavlovic.

Fofana è il maggior indiziato, ma bisogna superare la concorrenza del West Ham e soprattutto soddisfare le alte richieste economiche del Monaco. In quel ruolo, però, Fonseca potrebbe aver trovato un vero e proprio jolly. E’ arrivato un ‘consiglio’ da parte di Fabio Capello per la posizione in campo di Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe svoltare definitivamente il centrocampo dei rossoneri.

Loftus-Cheek, cambio di posizione secondo Capello

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Ruben Loftus-Cheek: “Penso che debba giocare in mezzo, nella posizione dove siglò 10 gol nel Chelsea allenato da Maurizio Sarri. Andrebbe messo lì, il centrocampo del Milan dipenderà da questa soluzione tattica. Ha gamba, piede, corsa, un ottimo inserimento. Fisicamente è straripante, durante l’anno lo abbiamo visto più volte, non a caso da trequartista ha spaccato diverse partite”.

Loftus-Cheek in quella stagione collezionò 40 presenze in tutte le competizioni, segnando 10 gol e siglando anche 5 assist. Sarri apprezzava molto le sue qualità. Lo ha utilizzato soprattutto da centrale, ma all’occorrenza ha giocato anche sull’esterno, soprattutto a destra.

Nel 2018/19, il Chelsea di Sarri riuscì a vincere l’Europa League e Loftus-Cheek che fu assoluto protagonista con 4 gol e 3 assist in 11 presenze. Tra questi, il gol all’Eintracht Francoforte in semifinale. Tuttavia, saltò la finale – e i mesi successivi – per un brutto infortunio al tendine d’Achille.

Per Capello, la posizione di Loftus-Cheek può condizionare in positivo la stagione del Milan viste le sue qualità fisiche e tecniche. Chissà se Fonseca seguirà il parere dell’ex allenatore rossonero.