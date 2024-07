Annuncio che fa sognare: i tifosi del Milan non stanno nella pelle

I tifosi possono sognare dopo questo grande annuncio. È destinato a fare grandi cose nel Milan, le sue parole sono piene di entusiasmo.

Il precampionato del Milan è cominciato nel modo giusto, la squadra – sebbene ricca di giovani – ha battuto nel primo test negli States il Manchester City di Pep Guardiola. Prima di vedere la squadra che Fonseca ha in mente ci vorrà qualche mese, ma la strada imboccata è sicuramente quella giusta. E questa è anche la speranza dei tifosi. C’è grande delusione dopo l’ultima annata e tra i tifosi c’è voglia di tornare a sognare.

L’amichevole con il City di Guardiola è stata giocata allo Yankee Stadium di New York ed è finita con il punteggio di 3-2 per i rossoneri, grazie alla doppietta di Colombo e al goal di Nasti nel finale. Samuel Chukwueze ha giocato dal primo minuto ed è stato uno dei calciatori del Milan più positivi, fino a quando non è stato sostituito da Jimenez al 65′.

La prima stagione del giocatore in rossonero non ha convinto, ma ora ci sono buone sensazioni e Fonseca e Chukwueze sembrano aver instaurato un ottimo rapporto. Le parole dopo il match contro il City fanno sognare.

Milan-City, annuncio in diretta di Chukwueze

Il Milan ha battuto il Manchester City in amichevole a New York e Fonseca si gode alcuni calciatori molto più motivati rispetto all’anno scorso. Se il tecnico portoghese ha confermato la sua volontà di tenere Saelemaekers in rosa, c’è anche chi non è mai stato messo sul mercato, ma ha comunque grandi ambizioni. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze, attaccante esterno nigeriano di piede mancino, prelevato la scorsa estate dal Villarreal per venti milioni di euro, più bonus.

Luca Bianchin – inviato negli Stati Uniti d’America per il quotidiano La Gazzetta dello Sport – ha riportato le parole di Samu Chukwueze: “Mi piace il nuovo allenatore, mi ha immediatamente dato un’opportunità ed è importante quando hai la fiducia del tecnico. I tifosi del Milan vedranno un nuovo Samu quest’anno”.

Chukwueze ha un contratto fino al 30 giugno del 2028 con il Milan, è nato nel 1999 ed ha collezionato 24 presenze nel corso della scorsa stagione, mettendo a segno un goal (contro il Verona) e tre assist.

L’attaccante esterno nigeriano è sceso in campo otto volte nelle coppe europee. Le prime quattro presenze sono arrivate nella fase a gironi di Champions League, le altre quattro nella fase a eliminazione diretta di Europa League.