Il Milan ci prova davvero: colpo in casa Juve

Il Milan, in attesa di chiudere i colpi Pavlovic e Royal, ha messo nel mirino un giocatore della Juventus: i rossoneri si muovono.

Un colpo offensivo già completato (Alvaro Morata), altri due in cantiere volti a potenziare la retroguardia difensiva. Sta per entrare nel vivo il mercato estivo del Milan, intenzionato a condurre in porto quanto prima le trattative riguardanti Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. Il serbo, messosi in luce agli ultimi Europei, è ad un passo dal vestire il rossonero.

E’ stata trovata infatti nelle ultime ore, sulla base di 20 milioni complessivi, l’intesa con il Salisburgo. Il terzino brasiliano di proprietà del Tottenham ne costerà invece circa 18. Una volta chiuse le due operazioni, il club cercherà poi di prendere un esubero della Juventus.

Parliamo di Daniele Rugani, passato dall’essere protagonista sotto la gestione di Massimiliano Allegri a comparsa dopo lo sbarco in panchina di Thiago Motta. L’avventura alla Vecchia Signora del difensore, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, è destinata a chiudersi presto: l’ex tecnico del Bologna lo ha escluso dal ritiro svoltosi in Germania, invitandolo a trovarsi una sistemazione alternativa. Diverse le squadre che, di conseguenza, lo hanno messo nel mirino. Una di queste è il Bologna, che lo considera un’ottima alternativa a Mats Hummels.

Milan, riflettori puntati in casa Juventus: Fonseca vuole lui

Alla corsa si è iscritta anche la Fiorentina, alla ricerca di un centrale d’esperienza da affiancare a Marin Pongracic. Da non escludere, infine, un ritorno al Cagliari dove il 30enne ha già avuto modo di giocare da febbraio a giugno 2021. A questa lista di pretendenti, a sorpresa, si è aggiunto pure Milan pronto a farsi avanti in maniera concreta nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per una cifra superiore ai 30 milioni.

Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic stima molto il tedesco tuttavia, in seguito alle prestazioni altalenanti offerte in campo nell’ultima annata, non lo ritiene imprescindibile. Il trasferimento in Premier League può davvero diventare realtà e, con le risorse incamerate, la dirigenza punta a regalare a Paulo Fonseca sia Pavlovic che Rugani (valutato dalla Juve intorno ai 10 milioni) in modo tale da ampliare le opzioni di scelta dell’allenatore lusitano e aumentare la competizione nello spogliatoio rossonero.

Le valutazioni proseguiranno, con il Milan che nei prossimi giorni sarà chiamato a scegliere il rinforzo più adatto per rafforzare il centrocampo. Il preferito resta Youssouf Fofana ma le pretese economiche del Monaco (oltre 25 milioni) hanno fatto risalire le azioni di Lazar Samardzic. Work in progress.