La Roma non si ferma più: arriva anche l’ex Milan

La società della Capitale continua a essere protagonista sul mercato: ha messo nel mirino anche l’ex prodotto del settore giovanile del Milan

Procede il ritiro della Roma, sebbene le ultime amichevoli abbiano lanciato segnali poco incoraggianti al tecnico Daniele De Rossi. Nelle prossime ore il lavoro da parte dell’allenatore di Ostia dovrà essere svolto in modo impeccabile se si vorrà affrontare la prima partita del nuovo campionato nel migliore dei modi.

Sul mercato la dirigenza dei capitolini non sta affatto sfigurando, dopo l’arrivo di Matias Soulé dalla Juventus che va a occupare uno spazio che doveva essere riempito. Occhio ora all’attacco, a quella prima punta che a De Rossi serve per puntare in alto. Si punta in tal senso l’ultimo capocannoniere della Liga Artem Dovbyk.

Al contempo, si cercheranno di tappare i buchi difensivi, andando ad acquistare un calciatore possibilmente pronto per uno scenario come quello giallorosso. Da questo punto di vista, continua a interessare Raoul Bellanova, 24 anni, ex Inter (e Milan) e ora di proprietà del Torino.

Mercato, Roma sull’ex rossonero Raoul Bellanova

La Roma punta forte l’ex prodotto del settore giovanile del Milan per occupare una casella fondamentale in difesa. Vista l’ultima e ottima stagione, che è valsa a Bellanova la convocazione a Euro 2024 da parte del ct Spalletti, la dirigenza giallorossa ha preso la sua decisione di puntare sul classe 2000 tutta corsa e qualità.

Uno come lui farebbe molto comodo essendo di fatto offensivo nel suo modo di interpretare il ruolo di terzino. Quell’aggressività serve molto a De Rossi per cercare di vincere le sue gare, come ben dimostrano gran parte delle partite della passata stagione dove la Roma ha quasi sempre cercato di dominare il palleggio e il numero dei tiri in porta.

Bellanova tuttavia rimane uno dei pezzi pregiati del Torino. Dopo l’addio, abbastanza sofferto, di Alessandro Buongiorno, il presidente dei granata Urbano Cairo difficilmente intenderà separarsi anche dal terzino classe 2000, motivo per cui non sarà affatto una passeggiata acquistarlo, in prestito o a titolo definitivo.

Per questo motivo la Roma potrebbe pensare di affiancare il cartellino di un calciatore a un’offerta in denaro molto sostanziosa. Nicola Zalewski, come riporta Tuttomercatoweb, potrebbe rientrare a pieno titolo nella trattativa in modo da alleggerire le pretese del presidente del Toro. Prossime ore decisive per capire se il nuovo tecnico dei granata Paolo Vanoli sia d’accordo con tale illustre cessione.