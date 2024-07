Contatto Milan-Real: i rossoneri sognano il colpo

L’amichevole tra Milan e Real Madrid è un’occasione per i rossoneri per prendere contatti con gli spagnoli per un colpo di mercato.

Milan sempre più deciso sul mercato in queste ultime ore con i rossoneri che vogliono provare a raggiungere gli ultimi obiettivi di mercato da regalare a Paulo Fonseca.

Arrivato Morata ad inizio luglio, il Milan ha chiuso nelle ultime ore per gli arrivi di Pavlovic ed Emerson Royal che vanno a sistemare di fatto il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico portoghese. L’obiettivo del club ora si sposta a centrocampo con Youssouf Fofana che resta sempre il primo nome sulla lista anche se permane la distanza tra domanda e offerta con il Monaco. Sullo sfondo c’è Lazar Samardzic con il serbo dell’Udinese che avrebbe trovato l’accordo con il Milan per il suo arrivo a Milanello ma manca quello tra i club. Nel frattempo, la partita contro il Real Madrid darà l’opportunità alla dirigenza di approfondire una possibilità di mercato per un altro colpo dalle merengues.

Calciomercato Milan, nuovo affare con il Real Madrid in arrivo

Arda Guler resta sempre nel mirino del Milan con il centrocampista offensivo turco che fu cercato dal club meneghino già durante l’estate del 2023. La speranza della società è quella di riuscire ad assicurarsi il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Un affare che potrebbe andare in porto soprattutto per il fatto che il gioiello turco rischia fortemente di trovare ancora meno spazio all’interno di questa stagione considerati gli arrivi di Mbappé ed Endrick alla corte di Carlo Ancelotti. I buoni rapporti tra Milan e Real Madrid poi, potrebbero fare la differenza con le due società che negli ultimi anni hanno messo a segno diversi affari.

L’ex giocatore del Fenerbahce ha messo insieme 10 presenze nello scorso campionato spagnolo riuscendo però a mettere a segno 6 reti dimostrando di essere pronto per una grande chance. Il Milan spera nella voglia del ragazzo di essere protagonista con i rossoneri che gli darebbero l’opportunità di disputare la Champions League. Per convincere il Real Madrid a dare l’ok alla cessione del classe 2005, il Milan sarebbe disposto a lasciare un diritto di riacquisto come accaduto in passato con Brahim Diaz.

Nel frattempo proseguono i contatti serrati tra Milan e Newcastle per il passaggio di Thiaw in bianconero con il difensore tedesco che potrebbe finanziare gli ultimi colpi in entrata considerato il fatto che i bianconeri sembrano pronti a versare circa 40 milioni di euro per l’ex Schalke 04.