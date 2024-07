Milan, adesso è ufficiale: Pavlovic nuovo acquisto

Il club rossonero ha annunciato l’ingaggio del secondo rinforzo di questa sessione estiva del calciomercato: è Pavlovic.

Dopo Alvaro Morata, il Milan mette a segno il secondo colpo della sua campagna acquisti di questa estate. Adesso Strahinja Pavlovic è un giocatore rossonero.

Questo il comunicato ufficiale del club: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Indosserà la maglia rossonera numero 31“.

Pavlovic dal Salisburgo al Milan: i dettagli dell’affare

Il 23enne difensore serbo arriva a Milano per 18 milioni di euro più 2 di bonus. La trattativa con il Salisburgo non è stata breve, dato che il club austriaco inizialmente pretendeva almeno 25 milioni. Poi le parti si sono venute incontro e hanno raggiunto un’intesa totale.

La dirigenza rossonera e Pavlovic, invece, avevano trovato l’accordo già da un po’. Il calciatore percepirà uno stipendio da circa 1,5 milioni netti annui più bonus. Un’operazione non troppo onerosa per le casse del Milan, sempre molto attento al bilancio. Ovviamente, sarà il campo a dire se l’ex Monaco sarà il rinforzo giusto per la difesa di Paulo Fonseca.

Si tratta di un centrale forte fisicamente e non lento nonostante una stazza importante (1,94 metri). Se la cava discretamente anche con il pallone tra i piedi. È attento in marcatura e ha un modo di difendere abbastanza aggressivo, fa sentire la sua presenza agli attaccanti. È anche intelligente nell’intuire come si svolgeranno determinate azioni avversarie, muovendosi con anticipo. Il potenziale sembra buono, ovviamente Pavlovic va verificato in una realtà totalmente diversa come il Milan.

Il nazionale serbo era già stato a un passo dal trasferimento in Italia nel 2019, quando la Lazio si accordò con lui e con il Partizan Belgrado. Poi l’operazione non si chiuse per un problema sorto nelle visite mediche. Proprio per questo, il Milan ha voluto far effettuare a Pavlovic degli esami approfonditi a Padova, dove sono state scongiurate nuove anomalie di tipo di cardiaco. Il giocatore gode di ottima salute ed è pronto per la nuova avventura. Ma non raggiungerà i compagni negli Stati Uniti, nei prossimi giorni si allenerà a Milanello.

Queste le sue prime parole da rossonero: “Sono felice e orgoglioso di essere qui, è un’emozione incredibile. È un sogno che diventa realtà. Mi ricordo quando due anni fa ho giocato a San Siro, l’atmosfera era incredibile. Non vero l’ora di giocare qua, ma stavolta con i tifosi che fanno il tifo per me“. Benvenuto Strahinja!