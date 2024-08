Colpo last minute, Samu Castillejo torna in Serie A

Grande ritorno in Serie A per l’ex rossonero Samu Castillejo: diverse squadre interessate, cosa sta succedendo

C’è ancora un futuro in Serie A per Samu Castillejo. L’ex ala del Milan, protagonista in rossonero per quattro importanti stagioni, è pronta tornata al Valencia in queste settimane al termine del prestito al Sassuolo, dopo gli ultimi mesi, piuttosto difficili, vissuti con la maglia dei neroverdi e terminati con la retrocessione. Tutto fa pensare, però, che il suo futuro non sarà in Spagna, bensì ancora una volta nel nostro campionato, e nella massima serie.

Al momento non sembrano esserci big interessate al jolly di Malaga, classe 1995. Per quanto possa vantare grande esperienza, anche a livello internazionale, Castillejo dopo l’esperienza al Milan sembra essersi in un certo senso ridimensionato. Questo non vuol dire che non possa però cercare di rilanciarsi nelle prossime stagioni, anche in squadre che possano garantirgli un posto da titolare, se non addirittura da leader.

Nel nostro campionato ci pensa ad esempio il Venezia. I lagunari, neopromossi in Serie A, fino a questo momento non sono stati particolarmente attivi sul mercato e potrebbero regalare al tecnico Di Francesco un rinforzo di esperienza e qualità da aggiungere al giovane e talentuoso Oristanio, prelevato dall’Inter per 4 milioni. Oltre alla formazione veneta, ha però messo nel mirino l’ex rossonero anche il Parma di Pecchia, nonostante sulle fasce abbia, con Man e Mihaila, diverse certezze.

Tra le due neopromosse ‘litiganti’ a godere potrebbe essere però un’altra formazione di Serie A, scatenata in questo mercato estivo che potrebbe riservare ancora grandi sorprese per tutti i suoi tifosi.

Castillejo, non solo Parma e Venezia: ci pensa anche la rivelazione della Serie A

Nonostante alla fine del mercato manchi ancora un mese, è chiaro che tra le nuove protagoniste della Serie A ce n’è una che è stata in grado di sbaragliare la concorrenza e sparigliare le carte. Si tratta, ovviamente, del Como di Cesc Fabregas. Una neopromossa economicamente più forte di molte big, in grado di portare in Serie A alcuni calciatori dal curriculum invidiabile.

Oltre al super colpo Varane, la squadra lacustre ha portato a casa personaggi come Alberto Moreno, Pepe Reina, senza dimenticare giovani di assoluto talento come Matthias Braunöder, Ali Jasim o gli italiani Dossena, senza dimenticare calciatori da Serie A quali Strefezza, Audero e Belotti. Ma il meglio, a quanto pare deve ancora venire. Tra i prossimi grandi obiettivi del Como potrebbe esserci anche un nome importante sulle fasce. Un nome come quello di Castillejo.

Reduce da un campionato non proprio esaltante, lo spagnolo rappresenterebbe per Fabregas un’ottima alternativa ai titolari sulle corsie offensive d’attacco, un jolly d’esperienza da potersi giocare nei momenti più delicati, soprattutto per permettere a ragazzi come Jasim di crescere con tranquillità.

Il prezzo, in questo caso, non dovrebbe essere un problema per il Como. Resta da capire se l’ex Sassuolo diventerà nei prossimi giorni una priorità per il club lombardo o se si tenterà un affondo last minute, dando priorità a nomi ancora più prestigiosi. Perché una cosa è certa: i sogni per i tifosi lariani non sono ancora finiti in questa estate già indimenticabile.