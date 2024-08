Il Milan guarda in Germania: chi è Ogbus, il difensore del Friburgo

Il Milan sta pensando di acquistare un giocatore del Friburgo: si tratta di Bruno Ogbus, talentuoso difensore classe 2005

Il Milan ha sistemato la difesa con l’arrivo di Strahinja Pavlovic, che sarà uno dei titolari di Paulo Fonseca. L’addio di Simon Kjaer è stato necessario vista l’età e l’usura fisica e il prossimo dovrebbe essere Malick Thiaw. Si attende l’offerta giusta del Newcastle, che fino a questo momento non è andato oltre i 30 milioni di euro.

I rossoneri ne vogliono almeno 40 e comporranno la difesa con quattro difensori di alto livello: Tomori, Gabbia, Kalulu e poi lo stesso Pavlovic. A questi, si potrebbe aggiungere un quinto elemento.

Ma il quinto difensore del Milan non dovrebbe essere un profilo molto oneroso. Sarà un giocatore giovane che avrà l’opportunità di crescere con calma, senza troppo stress, alle spalle dei giocatori più affermati. L’ultimo nome è quello di Bruno Ogbus, difensore centrale del Friburgo classe 2005.

Ogbus si è messo in mostra la scorsa stagione collezionando 12 presenze per un totale di 766′ con l’Under 19 del Friburgo e con la seconda squadra. Inoltre, ha già giocato diverse partite con l’Under 19 della Svizzera. Straordinariamente ha giocato anche alcune partite come mediano e come centravanti, segnando anche un gol.

Chi è Ogbus, il prossimo obiettivo del Milan

Ogbus nasce come difensore centrale di piede destro ed è chiaramente abbastanza duttile. Può giocare anche come mediano, per alcune partite nella sua seppur breve carriera ha giocato anche come centravanti. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il procuratore è lo stesso di Noah Okafor con il quale c’è un gran rapporto.

Ci sono tante aspettative su di lui, la sensazione è che, se dovesse restare al Friburgo, debutterà anche in prima squadra. Le impressioni nelle partite dell’Under 17 e dell’Under 19 sono state molto positive. Per il Milan potrebbe essere un ottimo colpo.

Non è escluso che il Milan riesca ad acquistarlo e poi lo faccia aggregare al Milan Futuro in Serie C. Ci sarebbe già stata l’offerta del club rossonero al Friburgo, come riferito dall’edizione tedesca di Sky Sport. Ma sarebbe di “pochi milioni di euro”, prontamente rifiutata dai tedeschi che credono molto nel giocatore.

Sarà molto interessante capire se il Milan mollerà la presa oppure continuerà il pressing. Ogbus è ovviamente affascinato dall’idea di vestire la maglia rossonera. Ma vanno accontentate le richieste del Friburgo. La sensazione, comunque, è che se non sarà Ogbus, a occupare la casella del ‘difensore giovane’ sarà comunque un altro profilo.