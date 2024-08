Milan, il mediano è già in casa: un altro “nuovo acquisto” per Fonseca

Il club rossonero cerca un nuovo centrocampista, ma c’è anche un giocatore in organico che può avere un exploit nella nuova stagione.

È noto a tutti che il Milan abbia tra gli obiettivi di mercato l’acquisto di un mediano. Serve un giocatore con caratteristiche soprattutto difensive, quindi bravo a recuperare palloni e a dare equilibrio a una squadra che intende praticare un calcio molto offensivo.

La società rossonera lavora da settimane all’ingaggio di Youssouf Fofana, con il quale ha già un accordo per un contratto quadriennale a circa 3 milioni di euro netti annui. Il problema è che non si sta sbloccando la trattativa con il Monaco, che vuole 25 milioni per vendere il cartellino. Forte dell’intesa con il giocatore e considerando la scadenza contrattuale (giugno 2025) con i monegaschi, il Milan conta di riuscire a concludere positivamente l’operazione.

Milan, c’è un “rinforzo” già in squadra

In attesa di vedere se riuscirà ad assicurarsi Fofana o un altro mediano, la dirigenza rossonera spera che Paulo Fonseca riesca a valorizzare un centrocampista già in organico che nella scorsa stagione non ha brillato troppo: Yunus Musah.

Il nazionale americano ha le caratteristiche per poter svolgere quel ruolo di “equilibratore” di cui ha bisogno il Milan. Ovviamente, ha bisogno di lavorare per migliorare su alcuni aspetti, a partire dall’abilità nel recuperare palloni e nel saper essere disciplinato tatticamente. Inoltre, deve diventare un po’ più rapido nel passare il pallone, evitando di tenerla troppo lungo e di rischiare di perderla, soprattutto in situazioni pericolose.

Musah ha il potenziale per diventare un ottimo mediano. Già nella nazionale degli Stati Uniti è stato spesso impiegato in un centrocampo a due, può migliorare tanto sotto la guida di mister Fonseca. Purtroppo, nella sua prima stagione in Italia ha cambiato spesso ruolo. Stefano Pioli lo ha impiegato a volte in mediana e altre volte da esterno oppure da terzino. I tanti cambiamenti non lo hanno aiutato.

L’ex Valencia è entrato molto bene in campo nell’ultima amichevole contro il Real Madrid, impressionando i tifosi. Era solo una partita estiva, però ha fatto quel tipo di lavoro che ci si aspetta da lui in mezzo al campo. Vedremo se anche contro il Barcellona saprà fornire una prestazione di buon livello e convincere Fonseca.

Il Milan rimane comunque dell’idea di prendere un nuovo centrocampista, però Musah intende rafforzare il suo status in squadra. Nei giorni scorsi ci sono stati anche rumors di calciomercato che lo hanno accostato a Napoli e Lione, ma il nazionale americano dovrebbe rimanere in rossonero e dimostrare il suo vero valore. Dopo Samuel Chukwueze, un altro “vecchio-nuovo acquisto” che può esplodere con Fonseca.