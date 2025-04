La corsa è finita: altra fumata nera dopo Paratici e scelta fatta 

Le ultime sul nuovo Direttore sportivo che prenderà il posto di Antonio D’Ottavio al Milan. Ecco la scelta del club rossonero

Lo stop a Fabio Paratici è arrivato solo qualche giorno fa. Quando tutto sembrava davvero fatto, la trattativa è saltata. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham era il prescelto di Giorgio Furlani, ma al momento della stesura dei contratti qualcosa è andato storto e il Milan così è tornato sui propri passi.

La fumata nera, ha ovviamente portato i rossoneri a cercare altrove il nuovo Direttore sportivo. Così in pole position sono nuovamente finiti Igli Tare e Tony D’Amico. Proprio l’albanese, vista la sua situazione contrattuale, appare nettamente il favorito. Serviranno, però, nuovi confronti con Giorgio Furlani per arrivare ad una scelta definitiva.

L’Amministratore Delegato rossonero apprezza particolarmente anche il dirigente dell’Atalanta, poco mediatico e bravo nel lavorare in gruppi eterogenei, come quello bergamasco, ma stando alle ultime notizie provenienti da La Gazzetta dello Sport, non sarà lui a prendere il posto di Antonio D’Ottavio.

Milan, corsa ad eliminazione per il ruolo di Direttore sportivo:

L’Atalanta, infatti, non intende perdere il proprio ds e quindi il Diavolo sarò costretto a cancellare anche dalla lista dei candidati il nome di Tony D’Amico.Il quotidiano rosa nel calderone dei profili in corsa per la poltrona di Ds del Milan tiene così dentro, oltre a Igli Tare anche altri.

Secondo La Gazzetta dello Sport non possono essere scartati né Sartori né Manna. Entrambi, però, sono sotto contratto, con Bologna e Napoli, e i rispettivi club difficilmente se ne priveranno.

Tutto, dunque, lascia pensare che il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, Igli Tare, alla fine possa davvero diventare il nuovo Direttore Sportivo del Milan. A meno che Giorgio Furlani non tiri fuori il coniglio dal cilindro. Il nome di Francois Modesto, ad esempio, non è sparito del tutto.

Non sarebbe né la prima né la seconda né la terza scelta, ma sarebbe un profilo che non creerebbe problemi all’interno delle dinamiche già complesse del gruppo di lavoro formato da Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Il suo nome, dunque, non può essere scartato del tutto. E’ ovvio, però, che con l’ex Monza in organico, al Milan le cose cambierebbero poco o nulla. Servirà così altro tempo per la scelta definitiva del Diavolo.