Le tre mosse di Tare per risollevare il Milan: triplo colpo in arrivo

A meno di sorprese sarà Igli Tare il prossimo direttore sportivo del Milan con l’albanese che sarà ufficializzato con ogni probabilità entro la fine di marzo.

L’ex dirigente della Lazio è già al lavoro per cercare di capire come costruire la rosa del Milan in vista della prossima stagione ed avrebbe già proposto delle idee a Zlatan Ibrahimovic ed al resto della proprietà.

Igli Tare sembra avere le idee chiare su come mettere mano in casa Milan per cercare di rilanciare il club dopo un’annata difficile che si concluderà con ogni probabilità con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Un fattore che peserà enormemente nell’economia tecnica e di bilancio della squadra che sarà costretta a cedere alcuni dei pezzi migliori per fare cassa e far quadrare i conti. Il direttore sportivo albanese sembra avere già chiaro il nome dell’allenatore sul quale puntare andando a provare anche un colpo ad effetto sul mercato riportando in Italia un giocatore che ha fatto molto bene in Serie A.

Calciomercato Milan, Tare ha le idee chiare: scelte fatte

Il sogno per la panchina è rappresentato da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è un pallino del dirigente albanese che provò a prenderlo già ai tempi della Lazio definendolo “il miglior allenatore italiano”. Per Allegri si tratterebbe di un ritorno in rossonero dopo aver vinto lo scudetto del 2011.

Dalla separazione con la Juventus avvenuta dopo la vittoria della scorsa Coppa Italia, Massimiliano Allegri è rimasto senza squadra in attesa di poter prendere in mano un progetto stimolante. Sulle sue tracce c’è anche la Roma con i giallorossi che sono pronti a mettergli in mano la squadra per tentare il rilancio in vista della prossima stagione col suo nome fortemente sponsorizzato da Claudio Ranieri.

Una delle idee di mercato è invece rappresentata da Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è stato uno dei punti fermi della Lazio di Igli Tare e sta facendo molto bene anche in Arabia Saudita. Dopo due stagioni con l’Al-Hilal, il serbo potrebbe decidere di tornare in Europa con il Milan che sarebbe felice di accoglierlo per andare ad inserire una pedina importante all’interno del suo centrocampo.

L’ultima “missione” di Igli Tare è quella di rilanciare Rafael Leao andando a parlare con l’attaccante portoghese e capire quali siano le sue intenzioni. La volontà del direttore sportivo è di puntare ancora sul classe 1999 ma bisognerà capire se avrà ancora la volontà di restare in rossonero.