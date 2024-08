Ora è ufficiale, il Milan può esultare: ribaltone a sorpresa

La vittoria contro il Real ha dato entusiasmo ai tifosi del Milan che ora si aspettano nuovi rinforzi. L’ultima novità fa ben sperare

Sarà anche calcio di agosto ma, indubbiamente, due vittorie contro Manchester City e Real Madrid non possono non essere accolte con soddisfazione dai tifosi del Milan. Dalle prime uscite della nuova squadra allenata da Paulo Fonseca sono emerse indicazioni importanti, nonostante l’organico sia ancora incompleto per l’assenza di alcuni nazionali e per i possibili rinforzi che arriveranno ad agosto.

Il mercato del Milan, infatti, non si fermerà a Morata e Pavlovic. Con Emerson Royal in arrivo (ormai la distanza con il Tottenham si è ridotta notevolmente), i rossoneri si rinforzeranno ulteriormente in attacco (con Abraham richiesta esplicita di Fonseca) e a centrocampo.

In mediana, il grande (e unico) obiettivo del Milan è Youssuf Fofana del Monaco. Sembrava tutto fatto per l’arrivo del centrocampista francese in rossonero. Forte di un accordo già raggiunto con Fofana, il Milan ha proposto 13 milioni al club monegasco, un’offerta ritenuta troppo bassa dalla controparte, nonostante la scadenza contrattuale del giocatore prevista tra un anno.

Milan, trattativa nel vivo per Fofana: le ultime

L’inserimento di altre squadra su Fofana (Atletico Madrid e Manchester United su tutte) ha spinto il Monaco ad alzare le richieste per liberare il centrocampista fino a 30 milioni, cifra che il Milan non vuole spendere. Nonostante il brusco rallentamento della trattativa, i rossoneri non mollano l’obiettivo, consapevoli dell’importanza di un calciatore che rappresenterebbe, di fatto, per il Milan una sorta di sostituto di Kessie, profilo tecnico-tattico quest’ultimo che manca dall’annata Scudetto.

Il Monaco, dal canto suo, si è già mosso per sostituire Fofana. Con un comunicato ufficiale, il club biancorosso ha infatti annunciato l’arrivo del centrocampista senegalese Lamine Camara, acquistato dal Metz con un contratto fino al 2029.

Una mossa che conferma implicitamente le elevate possibilità di cessione di Fofana, destinato a lasciare ma solo con la giusta offerta. Su questo, il Monaco non transige. Il Milan lo sa e proverà ad avvicinarsi a quanto richieste. Le ultime indiscrezioni riferiscono di una nuova offerta dei rossoneri di 20 milioni più il 10% della futura rivendita a favore del Monaco.

Verosimilmente, se confermata, anche questa offerta non sarà sufficiente a sbloccare la trattativa. Decisiva potrebbe essere qualche uscita come quella di Adli (che ha richieste dall’Arabia e dalla Premier) o di Thiaw (sempre nel mirino del Newcastle), dalle quali il Milan potrebbe ricavare entrate da reinvestire prontamente sul mercato. In tal senso, oltre a Fofana attenzione anche alla trattativa per Samardzic con l’Udinese che chiede almeno 20 milioni per la cessione del serbo.