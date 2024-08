Bufera Milan, i tifosi si oppongono alla cessione: cambia tutto

Il Milan prevede tante operazioni in uscita nei prossimi giorni, ma c’è una cessione che proprio non va giù: i tifosi si oppongono

Prosegue la fase di avvicinamento del Milan ai primi impegni ufficiali. Tra due settimane i rossoneri partiranno in campionato tentando di ritagliarsi un posto di primo piano alle spalle dell’Inter campione d’Italia, per rilanciare la sfida scudetto. Anche se, per i rossoneri, c’è ancora tanto lavoro da fare.

Al lavoro che sta facendo sul campo Paulo Fonseca, che ha approcciato decisamente bene la tournée negli Stati Uniti con due vittorie preziose e prestigiose con Manchester City e Real Madrid, al netto delle squadre rimaneggiate e imbottite di giovani che sono scese in campo nelle sfide di cui sopra, si aggiunge quello sul mercato. Il Milan deve imprimere una accelerazione decisa per la sessione di trattative, per farsi trovare pronto. Manca ancora quasi un mese alla fine del mercato, ma occorre sbrigarsi.

Finora, la casella acquisti è limitata a Morata e Pavlovic, anche se si tratta di due ottimi colpi. E’ un Milan che però necessiterà anche di altri innesti, per essere davvero completo e competitivo. Di sicuro, la dirigenza accontenterà Fonseca con acquisti di un certo calibro, che però passeranno anche da numerose cessioni.

La voce uscite ricoprirà una certa importanza, data l’esigenza di fare spazio nella rosa e incassare cifre da reinvestire nel mercato in entrata. Tuttavia, c’è una delle possibili cessioni in vista che viene bocciata nettamente dai tifosi.

Milan, Mattia Liberali ha conquistato tutti (anche Fonseca): resta in squadra

Non soltanto giocatori della prima squadra da cedere, ma anche giovani da mandare in prestito. Uno di loro sarebbe Mattia Liberali, per il quale è emerso l’interessamento di club di Serie B. Ma il Milan starebbe cambiando idea su di lui.

Quella del prestito nel campionato cadetto poteva essere una alternativa alla permanenza nel Milan Futuro, di cui sarebbe una delle stelle. Ma in realtà Fonseca, allenandolo in prima squadra, ha scoperto un giocatore molto promettente.

Esterno offensivo di talento, protagonista nell’Europeo Under 17 vinto dall’Italia in primavera, nelle amichevoli con City e Real si è messo in luce. E con i ‘Blancos’, ha anche piazzato l’assist vincente. Ecco perché il tecnico lo terrebbe volentieri in rosa e i tifosi si sono innamorati di lui a prima vista.