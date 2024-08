Djokovic smascherato: bufera senza fine

Novak Djokovic nella bufera dopo le dichiarazioni dell’ex illustre collega: campione serbo attaccato senza mezzi termini

Nonostante i problemi fisici che ormai da mesi lo vedono protagonista il campione serbo Novak Djokovic è stato uno dei protagonisti dei Giochi Olimpici di Parigi. Il leggendario tennista fa sempre discutere in un modo o nell’altro.

In questo 2024 il serbo ha dimostrato di essere ancora in forma, sia sul piano tecnico che su quello fisico. Quest’ultimo punto è sempre bene da tenere a mente, considerando che l’ex numero uno al mondo non è ancora al cento per cento e che potenzialmente potrebbe giocare ancora meglio.

L’operazione che ha subito prima di Wimbledon – dove ha perso in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz – sta condizionando i suoi ultimi giorni ma Nole è sempre tra i protagonisti assoluti. Nelle ultime ore una leggenda del tennis ha attaccato duramente il tennista serbo.

Jimmy Connors contro Djokovic: “Usa psicologia inversa”

Molte volte si è discusso, giustamente, della sportività di Djokovic, anche quando perde non smarrisce mai la sua voglia di complimentarsi con l’avversario. E ora che di anni ne ha 37 – non un’età giovanissima – questo aspetto si sta ripetendo in più occasioni. Un atteggiamento per certi versi sospetto, che nasconde in realtà tutt’altro. Questo il punto di vista di Jimmy Connors, 71 anni, ex campione del tennis a stelle e strisce con ben otto Grandi slam vinti in carriera.

Connors recentemente non ha trattato benissimo il campione serbo, descrivendolo con parole poco gentili nel bel mezzo degli impegni delle Olimpiadi di Parigi. Connors, in pratica, contesta a Nole il fatto che sia sospettosamente sincero nelle sue interviste post gara, quando spesso parla di impotenza di fronte agli avversari – come ad esempio Alcaraz, ma anche Sinner e Medvedev- definendoli come troppo superiori tecnicamente (forse anche per via della giovane età).

Per lo statunitense insomma un vero campione non si prostrerebbe mai dinanzi al proprio avversario. “Io non ammetterei mai una cosa del genere. Penso che direi che farei di tutto per cercare di restare lì e competere con loro”, ha detto l’ex campione. “Vorrei dimostrare di essere il più bravo possibile per eguagliarli, invece di dire che non sono al loro livello“.

A detta di Connors, stiamo parlando di psicologia inversa, quindi di una tecnica psicologica volta a colpire l’avversario in tutt’altro modo. Vedremo se Djokovic risponderà a modo suo alle dichiarazioni del 71enne.