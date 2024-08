Milan, Scuffet serve davvero? La riserva di Maignan è già in rosa

Simone Scuffet è finito nel mirino del Milan per sostituire l’infortunato Marco Sportiello come vice Maignan: ma c’è una forte novità

Il Milan deve fare i conti con un brutto infortunio subito da Marco Sportiello durante la preparazione estiva. Il portiere italiano starà fermo ai box per almeno un paio di mesi e i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo portiere di riserva.

E’ chiaro che il ruolo del secondo alle spalle del titolare è importantissimo. La stagione è lunga e tortuosa, inoltre Mike Maignan ha avuto a che fare con dei problemi fisici che inevitabilmente ne hanno condizionato il rendimento.

Ecco perché il Milan ha riversato le proprie risorse sul mercato. Già, perché i rossoneri non cercano solo un centrocampista e un attaccante, ma anche un secondo portiere. E nel mirino di Furlani e Moncada è finito Simone Scuffet, attualmente al Cagliari, che sarebbe felice di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Scuffet è stato uno dei migliori giocatori nella scorsa stagione e ha dato un contributo decisivo per la conquista della salvezza del Cagliari. Dopo le prime giornate passate in panchina, Sir Claudio Ranieri gli ha dato la giusta fiducia e ha fornito ottime prestazioni.

Milan, Torriani si candida a essere vice Maignan

E dunque, c’è distanza con il Cagliari per la formula dell’affare e questo potrebbe raffreddare definitivamente la trattativa. Il Milan, però, deve guardare anche in casa, perché Lorenzo Torriani in questo pre-campionato si è messo in mostra e ha parato anche un paio di rigori nell’amichevole vinta contro il Barcellona.

Torriani è un classe 2005, è il portiere del Milan Futuro, ma Fonseca ha deciso di portarlo con sé nella tournée negli Stati Uniti. Il tecnico portoghese ha speso parole al miele per Torriani: “Non ho parole per lui, posso dire solo grandi cose. Sportiello si è fatto male in albergo, lui ha giocato con personalità e coraggio. E’ troppo presto, ma non ho dubbi che abbiamo il portiere del futuro. Perché Torriani avrà un grande futuro”.

Bravo tra i pali e anche con i piedi, Torriani avrà tutto il tempo per crescere e il Milan può pensare di dargli molto più spazio tra i grandi. Essere il secondo di Maignan, in attesa del ritorno di Sportiello, potrebbe servire al giovane portiere di entrare sempre di più nella realtà di un grande club come il Milan. Quel che è certo è che contro il Barça ha sfruttato l’occasione. Adesso la palla passa al club rossonero.