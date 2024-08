Verstappen annuncia il ritiro, mondo della F1 senza parole

Max Verstappen ha le idee chiare anche quando si parla del suo possibile ritiro dalle corse di Formula 1: il campione olandese lascia tutti sorpresi

Durante questa pausa estiva il tre volte iridato sta cercando di ricaricare le batterie per tornare più agguerrito che mai nel suo Gran Premio d’Olanda. La McLaren va forte e per vincere il quarto alloro servirà la sua migliore versione.

Per essere in lotta fino alla fine in questo campionato del mondo di Formula 1 contro le McLaren bisogna essere Max Verstappen. Facile a dirsi ma il difficile arriva quando c’è da scendere in pista e non si ha più la macchina migliore, ormai da tempo. La scuderia di Woking ha compiuto dei giganti passi in avanti, portando una vettura sempre più competitiva con il passare dei Gran Premi e azzeccando tutti gli sviluppi tecnici.

In questo momento Piastri e Norris possono godere dell’auto più forte del lotto e con una decina di gare ancora da disputare il sogno di portare a casa almeno il Mondiale Costruttori è più vivo che mai. Ovviamente dall’altor lato della barricata c’è un Super Max più agguerrito che mai, che ci sta mettendo del suo per essere all’altezza della situazione, nonostante le difficoltà della sua RB20.

Basta vedere il rendimento di Sergio Perez negli ultimi mesi per rendersi conto di che livello di mostro possa essere il pilota olandese. Andare così al limite comporta anche delle difficoltà per il #1, che è apparso più nervoso del solito, soprattutto in Ungheria.

Formula Uno, annuncio a sorpresa di Verstappen

Il dialogo piuttosto acceso con il suo ingegnere di pista Lambiase ha fatto il giro del mondo. Verstappen non ha gradito le strategie messe a punto dal suo box e le difficoltà incontrate in pista. A Spa è sembrato comunque tutto risolto, ma la penalità di 10 posizioni per il cambio del motore termico non gli ha permesso di agguantare nemmeno il podio.

Tutto questo stress aggiuntivo di certo non fa bene a Super Max che già di suo non ama particolarmente la F1 moderna, fatta di troppi spostamenti, tanto spettacolo e poca attenzione alla tradizione. Fosse per lui non si andrebbe di certo a correre a Las Vegas o in altri posti esotici, ma si rimarrebbe solo nei vecchi templi dell’automobilismo europeo. Quel che è certo è che Verstappen sembra stufo della Formula Uno e nelle ultime ore ha rilasciato un interessante annuncio.

Parlando ai colleghi belgi di RTBF, inoltre, il pilota della Red Bull ha fatto anche un importante annuncio sul futuro e sul possibile ritiro.

“Dove mi vedo tra 10 anni? Sarò in pensione! Di certo non sarò qui!”. Insomma difficilmente andrà a battere i record di longevità di gente come Alonso o Hamilton. Max ha altre idee per il futuro.