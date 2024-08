Colpo a sorpresa in Serie A: torna Joao Pedro

A due anni di distanza dal suo addio al Cagliari, Joao Pedro può tornare a giocare in Serie A: già sondato il terreno per l’ex Nazionale.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano diceva Antonello Venditi in Amici Mai, scenario che sembra destinato a combaciare perfettamente con la storia di Joao Pedro e della Serie A. Dopo gli anni passati a Cagliari l’attaccante brasiliano naturalizzato italiano nel 2022 ha deciso di lasciare la Sardegna per iniziare un nuovo capitolo.

Affare da pochi milioni di euro per il Fenerbahce che due anni fa ha acquistato il cartellino del classe 1992 per meno di 5 milioni di euro. Avventura non certamente memorabile per lui che con addosso la maglia dei gialloblù di Istanbul ha giocato un totale di 29 partite, considerando tutte le competizioni, gare nelle quali è riuscito ad andare a segno in sole 5 occasioni.

Rendimento decisamente sottotono per lui che in Italia aveva dato ottima prova di sé al punto da raggiungere persino la Nazionale. La chiamata dell’allora commissario tecnico Roberto Mancini rappresenta forse il picco più alto di una carriera spesa benissimo da parte dell’attaccante che è riuscito a fare la differenza dove si è trovato bene. Per questo sta pensando di riabbracciare la Serie A per questo rush finale di carriera.

Calciomercato Serie A, vogliono Joao Pedro: sostituirà un big

Quanti anni gli restino da giocare non è dato saperlo oggi ma la sensazione è che Joao Pedro stia bene e che abbia ancora voglia di lasciare il segno. Prospettiva alla quale sembra voler dare fiducia l’Udinese che secondo le ultime voci di calciomercato vorrebbe acquistare il fantasista come rinforzo per il proprio reparto arretrato. Sarà una stagione di grandi scommesse per il club bianconero che ha voglia di puntare anche su qualche certezza.

Joao Pedro è una di queste visto che in Serie A ha già giocato 218 partite complessive riuscendo a mettere a segno anche 71 reti e 20 assist. Numeri ottenuti quasi esclusivamente con la maglia dei rossoblù visto che, salvo una sola apparizione con il Palermo, ha consumato con gli isolani la sua intera avventura italiana. Il meglio di sé lo ha offerto da seconda punta ma è molto abile anche a giocare come centravanti di riferimento.

Insomma, l’italo-brasiliano sarebbe l’uomo in più per il nuovo tecnico bianconero Kosta Runjaic che durante questa sessione di mercato ha visto andare via Roberto Pereyra. Ex uomo chiave dell’Udinese pronto ad essere sostituto dal trentaduenne, dopo il prestito al Gremio i gialloblù stanno cercando per lui una nuova sistemazione. I friulani hanno iniziato a pensarci sul serio.