L’Atalanta lo mette sul mercato: occasione Milan per l’attacco

L’Atalanta ha messo un attaccante sul mercato e il Milan potrebbe sfruttare una gran bella occasione: tutti i dettagli

L’Atalanta sta vivendo un mercato molto particolare dopo la vittoria dell’Europa League. Gian Piero Gasperini ha già reso noto il suo diktat, quello di non mollare e di non sentirsi già arrivati, altrimenti “si rischia di fare la fine del Napoli dopo lo scudetto”. Un esempio calzante, considerando che i partenopei sono finiti addirittura al decimo posto dopo una stagione disastrosa.

Dunque, a Bergamo hanno riscattato Charles De Ketelaere, preso Zaniolo e Sulemana. Ovviamente anche Mateo Retegui dal Genoa, un colpo che non era in preventivo visto che si è fatto male Gianluca Scamacca. Per il centravanti titolare di Gasp, una rottura totale di crociato, collaterale e menisco. Tiene banco il futuro di Teun Koopmeiners, avvicinato dalla Juventus e fresco di litigio con l’allenatore e il club.

Ma c’è un altro giocatore che ha tutta l’intenzione di andar via durante queste ultime settimane di mercato. Si tratta di El Bilal Touré, arrivato soltanto un anno fa dall’Almeria per 30 milioni di euro, che l’anno scorso ha subito anche un grave infortunio, ma oggi si è ripreso. Una grande occasione per il Milan sul mercato.

Milan, occasione dall’Atalanta: El Bilal Touré vuole andar via

El Bilal Touré la scorsa stagione ha collezionato 17 presente in tutte le competizioni, per un totale di 478′, con 3 gol segnati e un assist. Numeri molto poveri per un attaccante pagato 30 milioni, che però si è infortunato poco prima dell’inizio della stagione ed è rimasto fuori fino a gennaio.

Un periodo lungo, che gli ha fatto perdere praticamente tutta la fiducia e le speranze che l’ambiente dell’Atalanta riponeva in lui. Ed era difficile per Gasperini togliere dal campo uno come Scamacca, decisivo proprio nei momenti più difficili e particolari della scorsa stagione.

Dunque, El Bilal Touré ha chiesto la cessione al club e per il Milan rappresenta una bella opportunità. Già, perché l’attaccante maliano in rossonero potrebbe rilanciarsi ed essere quel centravanti che cerca Paulo Fonseca. Difficilmente l’Atalanta lo tratterrà, anche perché ha in mente di prendere Pinamonti dal Sassuolo.

Un giro di attaccanti che potrebbe facilitare l’addio di El Bilal Touré, seguito soprattutto da Stoccarda e Bournemouth. Il Milan, in ogni caso, vede Abraham come prima scelta – anche lui seguito dall’Atalanta prima di prendere Retegui -. E potrebbe tentare l’affondo nei prossimi giorni.