Dal Milan all’Arabia: cessione da 10 milioni

Un calciatore rossonero interessa molto in Arabia Saudita e non solo: nelle casse del club può entrare una decina di milioni.

Il Milan ha ancora tre acquisti da fare e deve pensare anche a effettuare qualche cessione. Per la questione liste, per dare a Paulo Fonseca un gruppo non troppo numeroso e anche per ragioni di bilancio è utile che qualcuno lasci Milanello prima della fine della sessione estiva del calciomercato.

L’allenatore ha detto chiaramente alla società quali sono le sue esigenze per la campagna di rafforzamento e quali sono i giocatori che ritiene cedibili. Queste settimane di lavoro con la squadra, seppur non al completo, gli hanno permesso di fare alcune valutazioni. Ad esempio, tra coloro che non ritiene indispensabili per il suo progetto tecnico-tattico c’è Yacine Adli.

Yacine Adli, il punto sul futuro

Il centrocampista francese è molto legato al Milan e vorrebbe rimanere, però Fonseca e la dirigenza hanno idee diverse e vorrebbero la sua cessione. Potrebbero bastare 10-12 milioni di euro per la vendita del suo cartellino.

Adli ha ricevuto delle buone proposte dall’Arabia Saudita e dal Qatar, dove potrebbe firmare un contratto particolarmente remunerativo in termini economici. Oggi percepisce uno stipendio di circa 800 mila euro netti a stagione, in Medio Oriente avrebbe la possibilità di guadagnare molto di più. I soldi non sembrano essere una priorità per lui in questo momento, ma di fronte al desiderio del club rossonero di venderlo potrebbe cambiare idea su un eventuale trasferimento nella Saudi Pro League oppure nella Qatar Stars League.

Attenzione anche a eventuali opzioni in Europa. Negli ultimi giorni è emerso l’interessamento del Brentford, che avrebbe persino offerto 12 milioni per l’acquisto del cartellino. Ci sono anche altre squadre della Premier League che monitorano la situazione e non bisogna neppure escludere che possa arrivare un’offerta dalla Ligue 1. Un ritorno in Francia potrebbe non essere una brutta idea per la sua carriera.

Nelle scorse settimane era trapelata la volontà del Milan di inserirlo come contropartita tecnica nella trattativa per Lazar Samardzic, ma sembra che l’Udinese non sia interessata. La dirigenza bianconera preferirebbe il giovane terzino sinistro Davide Bartesaghi, che però il Diavolo non intende inserire nell’operazione.

Adli dovrà valutare bene le sue opzioni. Rimane a Milano è un grosso rischio, perché non sarebbe al centro del progetto e verrebbe considerato una delle ultime scelte per il centrocampo. Peggio, potrebbe anche rischiare di rimanere fuori dalle liste e di non giocare. Meglio pensare a una squadra che gli dia fiducia e gli consenta di avere un minutaggio all’altezza delle sue aspettative.