Ha rifiutato tutti, vuole solo il Milan: colpo in arrivo

Arrivano buone notizie in casa Milan per quello che riguarda il mercato con un calciatore che ha scelto i rossoneri per il suo futuro.

Dopo gli acquisti di Morata e Pavlovic in casa Milan la priorità è quella di cedere e rendere meno numeroso l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Sono giorni decisivi dal punto di vista del calciomercato per il Milan. I rossoneri hanno portato a casa l’attaccante ed il difensore che erano necessari dopo gli addii di Giroud e Kjaer causa scadenza del contratto. La priorità del club al momento è quella di cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del progetto tecnico per fare cassa e poi provare a dare l’assalto agli ultimi obiettivi per puntellare una rosa già competitiva. Nel frattempo arrivano buone notizie da un calciatore che è in attesa di dire sì ufficialmente al Milan rifiutando nel frattempo tutte le altre proposte.

Calciomercato Milan, un obiettivo ha deciso: vuole solo i rossoneri

Emerson Royal vuole solo il Milan. Il brasiliano del Tottenham, da settimane nel mirino dei rossoneri, ha deciso che il suo futuro dovrà essere a Milanello. Il terzino destro è in attesa che le due società vadano a limare gli ultimi dettagli per poi trasferirsi alla corte di Paulo Fonseca.

Nonostante in questi ultimi giorni ci siano stati dei tentativi da parte di alcuni club inglesi e spagnoli, Emerson Royal ha deciso di non ascoltare le offerte ed attendere l’accordo definitivo tra Milan e Tottenham per trasferirsi in Italia. Classe 1999, il brasiliano diventerà il nuovo terzino destro della squadra di Paulo Fonseca con l’ex Barcellona che andrà a giocarsi il posto da titolare con Davide Calabria e Pierre Kalulu.

Il francese è infatti considerato un potenziale terzino destro dal club e dal tecnico portoghese. Aumenta quindi la concorrenza per il capitano del Milan Davide Calabria che è alle prese anche con un contratto in scadenza nel giugno del 2025. Un fattore che sta portando la società a fare delle valutazioni sul suo futuro, prendendo in considerazione le offerte che giungono per il laterale classe 1996.

Emerson Royal sarà quindi il terzo colpo estivo del Milan pronto poi a dare l’assalto a Youssouf Fofana nei giorni successivi sperando in un abbassamento delle richieste da parte del Monaco. I 35 milioni di euro richiesti dai monegaschi sono molto lontani dai 15 offerti dal Milan ma la speranza è che si possa trovare un’intesa intorno ai 22 milioni di euro più bonus.