Trofeo Silvio Berlusconi, sorpresa per i tifosi a San Siro: succederà prima del match

E’ tutto pronto per l’inizio della nuova stagione. Martedì 13 agosto a San Siro, la squadra di Paulo Fonseca sfiderà il Monza per il Trofeo Berlusconi

E’ tornato il sereno tra i tifosi del Milan. La stagione dei rossoneri non si è certo conclusa nei migliori dei modi, con diverse forme di proteste. Ricorderete tutti la scelta della Curva Sud di non cantare e incitare i propri giocatori nel corso delle ultime partite.

Anche gli striscioni, apparsi sugli spalti, sono stati abbastanza eloquenti, con i sostenitori del Diavolo che hanno chiesto maggiori attenzioni alla proprietà per poter far fare il salto di qualità alla squadra con rinforzi importanti. Sui social le proteste e il malumore, invece, hanno certamente origini più lontane. Un malcontento generale, dunque, che l’arrivo di Paulo Fonseca non ha certamente aiutato a placare. Tutti i tifosi del Milan avrebbero voluto un altro allenatore, ma le prime amichevoli in America, hanno fatto tornare il sorriso e l’ottimismo. Il Diavolo, infatti, ha risposto più che positivamente, ottenendo tre vittorie, contro il Manchester City, il Real Madrid e il Barcellona. E’ solo calcio estivo è vero, ma vincere – si sa – aiuta a vincere e tra i sostenitori rossoneri è tornato così un pizzico di ottimismo.

Milan-Monza, a San Siro ecco Morata e Pavlovic

La partita contro il Monza sarà così il primo vero banco di prova. Capiremo subito se la tifoseria è soddisfatta da quanto fatto dal Milan e se i fischi dell’ultima partita si trasformeranno in applausi. Non va dimenticato, inoltre, che la Curva Sud ha deciso di disertare il raduno. Un’altra forma di protesta, in attesa dei nuovi acquisti.

Acquisti che in queste settimane, nel frattempo, ci sono stati. Gli ultimi giorni sono stati quelli delle presentazioni di Morata e Pavlovic. Entrambi dopo la conferenza stampa sono stati in via Dante al nuovo store del Diavolo, abbracciando i tifosi accorsi. Martedì 13 agosto sarà ancora il loro giorno.

Sia il difensore che il centravanti saranno, infatti, presentati al pubblico che sarà a San Siro per assistere a Milan-Monza. Il Trofeo Berlusconi, che ricorderà il Presidente, sarà dunque l’occasione per vedere i due nuovi acquisti e per capire quale sarà la reazione del pubblico. Chissà, però, che il Diavolo non riesca a mostrare al suo popolo anche un terzo colpo. Per Emerson Royal, d’altronde, è tutto fatto e si aspetta solo il suo arrivo a Milano.