Bufera Ferrari, lo sfogo di Leclerc lascia tutti a bocca aperta

Sfogo incredibile di Charles Leclerc, bufera in casa Ferrari: cosa sta succedendo, i tifosi restano con il fiato sospeso

Non sta trascorrendo con grande serenità questa pausa estiva in casa Ferrari. I risultati altalenanti di questa stagione, e deludenti dell’ultimo periodo, hanno infatti rialzato i livelli di nervosismo all’interno della scuderia di Maranello. Le difficoltà dei gran premi che hanno preceduto la sosta hanno deluso non solo i tifosi, ma anche gli stessi piloti. Lo dimostra uno sfogo incredibile di Charles Leclerc arrivato in queste ultime ore.

Che i risultati ottenuti nei gran premi che hanno preceduto le vacanze estive non siano stati quelli sperati dal monegasco, non è una sorpresa. Che le sue aspettative sulla Ferrari dal lontano 2019 a oggi fossero ben più alte, nemmeno. Il fatto che dopo cinque anni e mezzo non sia invece mai riuscito a lottare davvero per il titolo mondiale è una delusione forte, difficile da nascondere per un pilota che ha sempre avuto grandi ambizioni.

Ambizioni che, stagione dopo stagione, hanno dovuto scontrarsi sempre con qualche ostacolo insormontabile: una Mercedes di livello altissimo, l’esplosione della Red Bull con Verstappen, problemi tecnici che hanno reso più volte la Ferrari una vettura difficile da portare sul podio. E anche quest’anno, nonostante buone premesse, la situazione è diventata gran premio dopo gran premio più difficile, portando scoramento e frustrazione in Leclerc, concretizzati in questi giorni in uno sfogo che potrebbe scatenare una vera e propria bufera.

Sfogo Leclerc, terremoto in casa Ferrari: cosa sta succedendo

Intervistato dal Gentleman’s Journal, il pilota monegasco ha fatto il punto della situazione attuale, prendendo in esame però non solo gli ultimi gran premi, ma tutto quanto è accaduto in stagione e, più in generale, quanto accaduto fin qui nella sua avventura in Formula 1 a bordo di una vettura prestigiosa come la Ferrari.

Per quanto Leclerc non abbia mai nascosto di desiderare un’auto più competitiva, anche in questo caso non ha puntato il dito solo sulla squadra, ma ha fatto anche autocritica, consapevole che a volte i risultati negativi sono stati frutto anche di sue scelte sbagliate.

“In alcuni momenti mi sento in colpa, quando per due o tre gare le cose vanno male arrivo a odiare tutto“, ha raccontato il pilota monegasco, consapevole che gli errori, suoi o della squadra, hanno finora minato le sue ambizioni. Nonostante questo, i suoi obiettivi non sono mai cambiati: vuole ancora diventare campione del mondo, e vuole farlo a bordo della Rossa.

Anche se, inutile nasconderlo, sarà difficile farlo in questa stagione, e forse anche nelle prossime: “Ho fiducia nel fatto che il futuro possa essere roseo, ma per ora non siamo arrivati alle prestazioni che vorremmo“. Parole chiare da parte del monegasco, che si è quindi lasciato andare a una chiosa che sa frecciata più che di desiderio: “Vorrei che la nostra macchina fosse vincente“. Parole che potrebbero diventare una scossa per l’intero ambiente Ferrari, in vista probabilmente non tanto delle prossime gare, quanto della prossima attesissima stagione.