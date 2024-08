Affare saltato, il Milan ci rinuncia: la soluzione è in casa

Salta un affare in casa Milan con i rossoneri che scelgono una soluzione in casa per sistemare un problema nella rosa.

Sono giorni decisivi per il mercato del Milan con il club che è alla ricerca degli ultimi rinforzi da regalare a Paulo Fonseca per completare la rosa a sua disposizione.

Dopo i colpi Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, gli sforzi del Milan sono concentrati tutti sulla ricerca del mediano con Youssouf Fofana che resta il preferito di dirigenza e staff tecnico. Un affare non semplice però considerata la distanza che permane tra domanda ed offerta ma i rossoneri confidano in un abbassamento del prezzo con il passare del tempo. Nel frattempo però ci sono da sistemare alcuni dettagli nella rosa per permettere a Fonseca di partire in campionato con un organico al completo ed è giunta nelle scorse ore un’importante decisione.

Calciomercato Milan, niente colpo: si pensa ad una soluzione in casa

Il Milan ha deciso di affidare a Lorenzo Torriani il ruolo di vice Maignan per le prime settimane della stagione con il classe 2005 che andrà a prendere di fatto il posto di Sportiello infortunato. Una volta che tornerà a disposizione l’ex Atalanta, il giovane estremo difensore sarà il terzo portiere della squadra di Paulo Fonseca.

Abbandonata quindi la pista che porta a Scuffet per il quale c’erano stati i primi contatti con il Cagliari nel momento in cui Sportiello aveva riportato il grave infortunio. Stesso discorso per quello che riguarda Andrea Consigli con l’esperto estremo difensore del Sassuolo che era un’idea del Milan per avere a disposizione un portiere di esperienza che potesse vivere poi una stagione da terzo.

Le ottime prestazioni fornite da Lorenzo Torriani nelle amichevoli in preparazione al campionato hanno convinto la dirigenza a puntare sul giovane talento come vice di Mike Maignan. Lo stesso Paulo Fonseca lo ha definito il portiere del futuro e non è escluso che il Milan possa puntare su di lui almeno per quello che riguarda le partite di Coppa Italia o per far rifiatare Maignan in alcune occasioni, testandolo di fatto nel calcio che conta.

Un importante patrimonio per il Milan che ora ha intenzione di rinnovare il contratto al giocatore con conseguente aumento dello stipendio. Diverso il discorso per Lapo Nava che inizialmente era stato indicato come terzo portiere della rosa. Per lui si aprono le porte della cessione in prestito.