Cacciato dalla Juve, se lo prende il Milan: che colpo

Spunta un’ipotesi a sorpresa per il mercato del Milan con i rossoneri che pensano ad un giocatore escluso dalla Juventus.

La nuova idea di mercato rossonera porta ad un escluso eccellente in casa Juventus con la dirigenza del Milan che starebbe valutando una proposta ai bianconeri.

Il mercato del Milan prosegue in maniera decisa con i rossoneri che, dopo gli acquisti di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, ora vogliono regalare a Paulo Fonseca il nuovo mediano per sistemare il centrocampo. Una volta raggiunto il nuovo obiettivo il Milan non si fermerà con il club che sa di dover portare in rosa un nuovo attaccante per completare l’organico a disposizione del tecnico portoghese. In cima alle richieste dell’ex allenatore del Lille resta sempre Tammy Abraham della Roma ma i giallorossi non vogliono fare sconti e chiedono circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, idea in casa Juventus per l’attacco

Il nome nuovo accostato al Milan è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco fa parte della lista degli esuberi che Thiago Motta ha concordato con la dirigenza della Juventus. Una punta che piace al Milan e che potrebbe arrivare in rossonero ad un prezzo molto contenuto regalando un’alternativa di livello internazionale ad Alvaro Morata.

L’idea del Milan è quella di far passare ancora qualche giorno per abbassare ulteriormente le richieste della Juventus per il cartellino del centravanti classe 1994. I rossoneri sarebbero disposti ad investire circa 5 milioni di euro per mettere a disposizione di Fonseca l’ex giocatore del Napoli che in questo momento è finito nel mirino del Genoa, alla ricerca di un sostituto di Mateo Retegui, passato all’Atalanta dopo l’infortunio di Scamacca.

Il Milan fino a questo momento non ha presentato offerte ufficiali per Milik ma resta alla finestra, pronto ad inserirsi negli ultimi giorni di agosto con l’obiettivo di portare a casa un centravanti a costi contenuti. Nel frattempo la squadra mercato continua a cercare una possibile soluzione con la Roma per arrivare ad Abraham, provando ad inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste.

Fino a questo momento Milik è sempre rimasto fuori dai convocati di Thiago Motta per quello che riguarda le amichevoli pre campionato. Nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire a raggiungere un nuovo attaccante sul mercato però, il polacco potrebbe provare a convincere il tecnico italo-brasiliano a dargli una chance ed a rimanere a Torino almeno fino a gennaio.