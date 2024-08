Gattuso pesca in Serie A, che colpo per l’Hajduk Spalato

Gennaro Gattuso è pronto a pescare il talento dalla serie A e riportarlo a casa: grande colpo in vista per l’Hajduk Spalato, ecco i dettagli

Dopo qualche anno difficile Gennaro Gattuso ha deciso di ripartire dalla Croazia dove da questa stagione allenerà l’Hajduk Spalato, uno dei club più importanti del paese balcanico. L’ex Milan è un autentico giramondo, essendo finito sia da calciatore sia soprattutto da allenatore nei posti più disparati. L’anno scorso era al Marsiglia ma l’esperienza non è andata nel migliore dei modi. Ripartirà così dalla Croazia, con un occhio di riguardo sempre verso il campionato di serie A.

Il tecnico calabrese, infatti, ha messo nel proprio mirino un giocatore che milita in serie A e l’avrebbe richiesto espressamente alla sua dirigenza. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, essendo nato e cresciuto non solo in Croazia ma proprio a Spalato, pur non avendo mai militato nella squadra della sua città. Gattuso starebbe cercando di convincere il talento a “tornare a casa”.

Gattuso fa il colpaccio in serie A e lo riporta a casa!

Ci riferiamo a Nikola Moro, centrocampista del Bologna, classe ’98. Il giocatore è in rossoblù dal 2022 dove ha collezionato 49 presenze e 2 reti ed è pronto a mettersi a disposizione anche di Vincenzo Italiano per ritagliarsi uno spazio nel centrocampo felsineo.

Cresciuto nella Dinamo Zagabria, è abile a giocare sia da regista che da mezzala, potrebbe così far rientro in patria per passare ai rivali della squadra dove si è rivelato, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili. Il giocatore potrebbe essere convinto dall’ex Milan con una maglia da titolare pressoché certa, cosa che a Bologna non è garantita. Oltre al fare rientro nei luoghi dove vivono i suoi cari. La società rossoblù – come riportato da TuttoBolognaWeb.com – starebbe riflettendo.

Da una parte non si opporrebbe se il classe ’98 chiederà di essere lasciato libero di andare, dall’altra non vorrebbe privarsi di un centrocampista proprio in questo momento in quanto il reparto è in emergenza. Sono infatti ai box oltre al lungodegente Ferguson anche Urbanski, Aebischer ed El Azzouzi.

In vista dell’esordio contro l’Udinese nel reparto nevralgico del campo sono rimasti disponibili, oltre il croato, solo Fabbian e Freuler. Insomma cederlo adesso potrebbe rappresentare un rischio troppo alto. Magari l’operazione verrà definita più avanti, verso la fine del mercato.