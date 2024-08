Salta Milan-Monza per precauzione: col Torino ci sarà

Paulo Fonseca è pronto a far le prove di formazione per l’esordio in Serie A contro il Torino. Ecco le scelte del portoghese

E’ stata fin qui un’estate serena quella che ha vissuto il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sono reduci da un’esperienza più che positiva negli Stati Uniti, dove sono arrivati i successi contro Real Madrid, Manchester City e Barcellona. Vittorie che chiaramente hanno riportato l’entusiasmo in un mondo, quello del Diavolo, deluso di un finale di stagione che ha visto trionfare l’Inter.

Stasera ci sarà l’ultima partita amichevole, la più importante, contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Si giocherà a San Siro e per la squadra del tecnico portoghese ci sarà il primo abbraccio da parte del popolo rossonero. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni, con i supporters del Milan che hanno grande voglia di calcio. Quella di oggi sarà chiaramente solo un assaggio, perché nel fine settimana si torna a fare sul serio con la prima partita ufficiale della stagione, contro il Torino.

Stasera inevitabilmente Fonseca farà dunque le prove in vista della sfida valevole per il primo turno di Serie A. Sarà così l’occasione per vedere all’opera dall’inizio Alvaro Morata, chiamato a trascinare la squadra, raccogliendo l’eredità di Olivier Giroud. Lo spagnolo è dato in grande forma e nonostante i pochi allenamenti vuole essere titolare.

Milan, le scelte di Fonseca: out un titolarissimo

Alle spalle di Alvaro Morata, però, non ci saranno i tre trequartisti titolari. Christian Pulisic, infatti, sarà costretto a saltare la sfida contro il Monza per una botta alla caviglia. Verrà tenuto fuori a scopo precauzionale, lasciando spazio a Ruben Loftus-Cheek con Leao e Chukwueze.

L’americano dovrebbe comunque recuperare per la partita contro il Torino. Contro i brianzoli sarà out al pari di Emerson Royal. In difesa così spazio a Davide Calabria, con Tomori che giocherà con uno tra Pavlovic e Thiaw. A sinistra si rivede Theo Hernandez, che farà il suo esordio come Mike Maignan e Tiijani Reijnders. L’olandese si riprende le chiavi del centrocampo, affiancando Ismael Bennacer. Poi durante la partita, chiaramente, ci sarà spazio un po’ per tutti e i tifosi avranno la possibilità di vedere all’opera i giovani che tanto bene hanno fatto durante la tournée americana. C’è curiosità inoltre per Alexis Saelemaekers tra i più positivi in queste settimane e per Luka Jovic, che indosserà la maglia numero nove