“Fofana al Milan”: l’annuncio che sorprende tutti

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca non lasciano dubbi. La linea del mercato è tracciata: ecco cosa succederà in questi giorni

Paulo Fonseca detta le linee del calciomercato. Il tecnico portoghese ha parlato ieri in conferenza stampa, al termine della partita che ha visto il Milan battere il Monza. L’ex Lille ha chiaramente commentato la partita, dalla quale non mancano le note positive, ma il gol subito non è certo piaciuto a nessuno.

Fonseca, poi, ha avuto modo anche di rispondere alle domande legate al calciomercato, facendo un quadro della situazione che non lascia dubbi. Sono state spese parole importanti su Alexis Saelemaekers. Le sensazioni avute in questi giorni in merito al belga, che si è guadagnato la conferma in rossonera sono state corrette. Il tecnico portoghese non ha alcuna intenzione di rinunciare all’ex Bologna, troppo prezioso nelle due fasi. Il belga da equilibrio e offre situazioni interessanti anche in avanti e nel corso della stagione sarà dunque una pedina importante sulla quale puntare.

E’ molto probabile che in avanti il reparto offensivo rimanga così, senza nuovi innesti. Nonostante lo scetticismo generale, Luka Jovic, anche ieri, ha dimostrato di essere un’alternativa valida. Il serbo non ha avuto timore a prendere la maglia numero nove e ha impiegato pochi secondi per realizzare il suo primo centro. Il messaggio dato col cambio di numero è stato chiaro, ma le parole di Fonseca hanno chiuso ogni discorso legato al centravanti: “Jovic non lo conoscevo e posso dire che mi ha sorpreso in questi giorni. Penso sia un calciatore che dentro l’area può aiutare tanto la squadra. Sarà un giocatore importante”. Parole precise e chiare che confermano la volontà del portoghese di puntare sul serbo.

Milan, colpo a centrocampo: Fonseca spazza via ogni dubbio

Chiarezza è stata la parola d’ordine della conferenza stampa del post gara di Milan-Monza. Paulo Fonseca ha stupito davvero tutti e senza troppi giri di parole ha confermato che il Milan deve mettere a segno un ultimo colpo, il mediano. Mediano che ha un nome e un cognome, Youssouf Fofana.

Fonseca ha spiazzato tutti, facendo il suo nome: “Il mediano? E’ Fofana, tutti noi lo sappiamo (sorride, ndr.)”, ha affermato il portoghese. Ora, dunque, non resta che attendere e capire se il Milan riuscirà davvero a mettere le mani sul francese, che andrebbe a completare la campagna acquisti. Il giocatore vuole solo il Diavolo e la speranza è che il Monaco abbassi le proprie pretese per non perderlo a zero.