Milan pronto al colpo sul gong: assalto all’esubero della Juventus

Il Milan è costantemente al lavoro sul mercato per andare a chiudere gli ultimi colpi da regalare a Paulo Fonseca.

La nuova stagione è ufficialmente arrivata al via ma per i club ci sarà tempo fino al prossimo 30 agosto per provare a chiudere gli ultimi colpi di mercato.

I rossoneri, dopo aver portato a Milanello Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, sono pronti a chiudere con il Monaco per Youssouf Fofana per sistemare il proprio centrocampo. Una volta portato a disposizione di Fonseca il mediano francese il club potrà dire di aver raggiunto gli obiettivi principali prefissati prima dell’inizio della sessione di trattative. Il mercato del Milan però non si fermerà al classe 1999 con la società pronta a cogliere nuove occasioni da qui alla fine di agosto per mettere ancora qualche tassello in organico.

Calciomercato Milan, il nome nuovo arriva dalla Juventus: occasione in vista

In casa Milan appare tramontata la possibilità di portare Tammy Abraham in rossonero. La Roma valuta il proprio attaccante circa 30 milioni di euro, una somma ritenuta troppo alta dai rossoneri. Per questo motivo il club si sta guardando in giro e nel mirino della squadra mercato del Milan è finito Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco non sembra essere centrale nel progetto della Juventus di Thiago Motta con il tecnico italo-brasiliano che avrebbe già dato l’ok alla partenza della punta. La Juventus chiede circa 7 milioni di euro per il proprio attaccante che in Italia piace molto anche a Genoa e Lazio. I rossoblu sono quelli che si sono mossi con maggiore insistenza considerato anche il fatto che dovranno sostituire Retegui, passato all’Atalanta.

La destinazione però al momento non sembra convincere a pieno l’ex centravanti del Napoli che è in attesa di una mossa ufficiale da parte della Lazio, alla ricerca di una nuova punta che possa completare il reparto con Castellanos. Un’eventuale chiamata del Milan sarebbe chiaramente accolta con entusiasmo da Milik che potrebbe rappresentare un’alternativa di livello internazionale per il reparto avanzato a disposizione di Fonseca.

L’intenzione del Milan è quella di attendere fino alla fine della sessione di trattative estiva per provare a dare l’assalto al giocatore. Una strategia volta ad abbassare le richieste economiche della Juventus, puntando all’acquisto in prestito con diritto di riscatto del classe 1994 che è legato al club bianconero da un contratto fino al giugno del 2026.