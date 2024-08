Tutto saltato, il Milan stenta a crederci: tegola per Fonseca

Problemi in vista per Paulo Fonseca, che sperava di avere in tempi brevi questo suo pupillo dal mercato, ma sembra saltare tutto.

Manca pochissimo all’avvio del campionato italiano di Serie A stagione 2024-2025. Il Milan sarà tra le prime squadre a debuttare ufficialmente, visto che scenderà in campo sabato 17 agosto alle ore 20:45, ospitando a San Siro il Torino per la prima giornata di campionato.

Tanta curiosità per la formazione di Paulo Fonseca, che ritorna in Italia da allenatore dopo l’esperienza biennale con la Roma tra il 2019 ed il 2021. Il Milan avrà la fortuna di iniziare la stagione con una rosa quasi al completo, a differenza di molte altre rivali italiane. Basti pensare alla Juventus o al Napoli, che ad oggi devono ancora rinforzarsi in maniera notevole ed incominceranno la stagione con tanti punti interrogativi.

Un paio di tasselli mancano ancora al Milan. Come sostenuto da Fonseca stesso, il primo obiettivo resta il mediano difensivo: tutta l’attenzione è posta su Youssuf Fofana del Monaco, centrocampista francese su cui il club rossonero è forte ormai da inizio estate. Ma il tecnico portoghese avrebbe chiesto anche un secondo rinforzo in attacco; dopo Morata c’è bisogno di qualità tecnica per restare competitivi.

Milan, si allontana il colpo in attacco: ecco il motivo

La richiesta di Fonseca dunque è quella di avere un altro numero 9, a prescindere dalla presenza o meno di Luka Jovic, il quale ha dimostrato di essere sempre determinante sotto porta. La soluzione ideale nelle ultime settimane è stata quella di virare su Tammy Abraham della Roma, l’attaccante inglese dato in uscita dal club giallorosso.

L’inglese sembrava fuori dai piani di mister De Rossi ed il Milan per questo motivo ha provato ad imbastire un discorso con i giallorossi per prendere il classe ’97, considerato l’ideale alternativa a Morata in attacco. Prima puntando su un prestito oneroso, poi con un’operazione di scambio, ma la Roma ha sempre chiesto la cessione definitiva.

Ora però l’opzione Abraham sembra allontanarsi definitivamente. Non tanto per la difficoltà nella trattativa, bensì per altri motivi di mercato. La Roma infatti potrebbe cedere Paulo Dybala in Arabia Saudita, risolvendo in questo modo i problemi finanziari e di abbondanza in attacco. A quel punto la squadra capitolina potrebbe decidere di trattenere l’inglese per non svuotare troppo la rosa e non dover intervenire con un ulteriore colpo in entrata.

Dunque il Milan dovrà frenare sul fronte Abraham e prendere una decisione: restare così, puntando sul duo Morata-Jovic in avanti, oppure trovare un altro centravanti di prospettiva da inserire in rosa last-minute.