Nuova maglia in Serie A: Candreva è pronto a dire sì

Il calciatore potrebbe tornare presto in serie A. Diversi club stanno lavorando per rinforzare ancora la squadra.

Dopo una lunga attesa il campionato di serie A tornerà ufficialmente questo weekend e c’è grande curiosità per vedere le nuove squadre in campo. Dal Napoli di Antonio Conte al nuovo Milan di Fonseca, quasi tutte le big hanno cambiato molto e stanno ancora rivoluzionando il proprio roster.

Va sottolineato infatti che il calciomercato andrà avanti fino alla fine di Agosto e questi giorni serviranno ai club per modificare la rosa e trovare le migliori soluzioni sul mercato. Occhio anche al mercato di quei giocatori, soprattutto quelli di esperienza, che possono fare al caso dei piccoli club. Tra questi non possiamo non sottolineare il nome di Antonio Candreva, esperto giocatore che ha militato in diversi club importanti italiani e che è attualmente di proprietà della Salernitana, squadra retrocessa in serie B.

Il club campano sta lavorando per liberarsi degli ingaggi più pesanti, ha appena ceduto Dia alla Lazio e anche Candreva è in uscita. A 37 anni il giocatore potrebbe liberarsi praticamente a zero e nell’ultima stagione ha dimostrato di poter essere ancora molto competitivo. Nell’ultimo campionato ha collezionato 34 presenze con 6 gol e 6 assist, risultando probabilmente il migliore, durante un’annata davvero nefasta.

Il giocatore classe 1987 vuole tornare in serie A e nelle ultime ore è nata una nuova interessante opportunità, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Serie A, nuova opzione per Candreva

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà l’Empoli è sulle tracce del giocatore, a caccia di un centrocampista forte e di esperienza che possa aiutare una squadra ricca di giovani. Da Fazzini a Sebastiano Esposito e l’attaccante Colombo, l’Empoli è una squadra piena di giovani talenti e il neo tecnico D’Aversa avrebbe chiesto giocatori pronti per affrontare un campionato difficile come la serie A.

Candreva e non solo, diversi giocatori sono nel mirino del club toscano e il presidente Corsi sta lavorando duramente per accontentare l’allenatore. Oltre a Candreva il club ha nel mirino anche Radonjic e Brekalo, due giocatori – con ruolo molto simile a quello di Antonio – entrambi in uscita, rispettivamente da Torino e Fiorentina. Il club toscano debutterà in campionato contro il Monza, l’obiettivo è fare subito punti salvezza ma intanto la squadra lavora per rinforzare la rosa.

Candreva gioca in serie A dal 2009, ha vestito maglie di club importanti come Juventus, Inter e Lazio e negli ultimi anni ha dato un importante apporto in chiave salvezza a squadre come Sampdoria e Salernitana.