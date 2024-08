Affare fatto, saluta il Milan: l’accordo è stato trovato

In casa Milan inizia il lavoro di sfoltimento della rosa con un calciatore che è ormai ad un passo dall’addio ai rossoneri.

Paulo Fonseca è stato chiaro: il mercato del Milan in entrata è chiuso dopo l’arrivo di Youssouf Fofana ed ora è tempo di cedere per non avere a disposizione un organico troppo ampio.

Il tecnico portoghese ha da subito concordato con la società di non volere a disposizione una rosa troppo ampia per cercare di lavorare al meglio con i calciatori che fanno parte pienamente del nuovo progetto.

Raggiunti gli obiettivi prefissati prima dell’inizio delle trattative con i colpi Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, ora è tempo di salutare quei calciatori che difficilmente troverebbero spazio agli ordini di Fonseca. Lo stesso allenatore ha parlato con loro invitandoli a trovare una nuova soluzione per il futuro.

Calciomercato Milan, una cessione è ad un passo: intesa raggiunta

Sembra essere ormai ad un passo l’addio di Ballo-Touré al Milan. Il terzino è infatti ad un passo dal trasferimento al Saint-Etienne con il club francese che dovrebbe versare nelle casse del club poco meno di un milione di euro con la possibilità di aumentare tale somma attraverso dei bonus.

Un colpo importante per il Milan in uscita che saluterebbe così il terzino sinistro che non rientrava nei piani del club. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, in occasione della conferenza di presentazione della stagione, aveva affermato che il terzino sarebbe finito nel Milan Futuro, la stessa destinazione di Divock Origi, centravanti belga in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Per Ballo-Touré quindi si aprono le porte di un ritorno in Francia con il Saint-Etienne pronto ad accoglierlo già nelle prossime ore. Un’avventura non facile quella del laterale in rossonero con il giocatore che può vantare però la vittoria dello scudetto nel maggio del 2022 dopo una stagione passata da vice Theo Hernandez agli ordini di Stefano Pioli.

Ora il Milan è concentrato su altri addii che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Adli e Pobega non sono stati convocati per la partita contro il Torino e sono in uscita. Stesso discorso chiaramente viene fatto per Divock Origi, ormai da tempo fuori rosa al Milan ma legato ai rossoneri da un pesante ingaggio fino al 2026 che rende molto difficile la sua partenza. Possibile anche la cessione di Bennacer poi, nel caso in cui dovesse giungere un’offerta da circa 30 milioni di euro dall’Arabia Saudita.