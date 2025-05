Triplo addio in attacco, il Milan caccia tre centravanti

Il Milan è pronto a rivoluzionare il reparto avanzato in vista della prossima stagione con il club pronto a cambiare tre attaccanti presenti in rosa.

L’attenzione in casa Milan è tutta rivolta alla finale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri contrapposti al Bologna oggi nella partita di Roma ma la proprietà è già con la mente alle mosse di mercato della prossima estate.

La sfida dell’Olimpico sarà decisiva per dare un volto alla stagione del Milan e capire quale sarà il destino dei rossoneri in ottica futura con la possibilità di centrare la qualificazione all’Europa League. Gli uomini di Sergio Conceicao non possono sbagliare se vogliono alzare il secondo trofeo dell’annata e guadagnarsi la possibilità di giocare in Europa a partire dal prossimo settembre. Il club intanto sta pensando a quali mosse mettere in atto per migliorare la rosa e c’è aria di rivoluzione per quello che riguarda l’attacco.

Tre attaccanti pronti a dire addio al Milan: salutano i rossoneri

Luka Jovic, Francesco Camarda e Tammy Abraham sono pronti a salutare il Milan al termine della stagione. Ognuno per motivi diversi, i tre attaccanti a disposizione di Sergio Conceicao, stanno per dire addio alla maglia rossonera per cercare fortune altrove.

Trovata la continuità nel finale di stagione rendendosi protagonista della doppietta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, Luka Jovic è pronto a salutare il Milan alla fine del campionato. Il Milan ha l’opportunità di allungare il contratto dell’ex Fiorentina di stagione in stagione ma la sensazione è che il classe 1997 al momento non rientri nei piani della società. Molto però dipenderà da quello che sarà il parere del tecnico che sarà sulla panchina in vista della prossima stagione con Conceicao ancora desideroso di giocarsi le sue carte.

Francesco Camarda è destinato a salutare a titolo temporaneo. Per il giovane attaccante è stata una stagione non semplice non riuscendo a trovare continuità in prima squadra me neanche con il Milan Futuro. Per il classe 2008 si profila un prestito secco o in una piccola di Serie A o in una squadra che punti a risalire dalla B alla massima serie.

Destino lontano da Milano per Tammy Abraham con l’inglese che non sarà riscattato dalla Roma. Il centravanti farà ritorno nella capitale anche se non sembra rientrare nei piani dei giallorossi. Per la punta ex Chelsea si profila un ritorno in Premier League questa volta attraverso una cessione a titolo definitivo.