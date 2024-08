Gelo Milan, problema per i rossoneri: salta tutto

Brutto colpo per il Milan, l’operazione potrebbe saltare: svolta improvvisa, si è inserita una rivale italiana

Le vie del mercato sono infinite. Anche quando tutto sembra scritto, quando il colpo appare in fase di definizione, basta un attimo di tentennamento, un’attesa di troppo, per veder sfumare all’improvviso anche uno di quegli acquisti che avrebbe potuto fare la differenza nella rosa di una squadra come il Milan di Fonseca in questa lunga e attesissima stagione.

Se il grande colpo sulla mediana ormai sembra definito, quel Youssouf Fofana a lungo sedotto da Fonseca e atteso ormai da settimane dai tifosi rossoneri, a saltare potrebbe essere, all’improvviso, quell’innesto sulla trequarti che avrebbe potuto garantire un’alternativa di lusso al tecnico portoghese per far rifiatare, di tanto in tanto, giocatori come Pulisic, Loftus-Cheek o Chukwueze.

Dopo settimane di indiscrezioni di mercato più o meno confermate, è arrivata infatti nelle ultime ore la notizia dell’inserimento di un’altra big del nostro campionato, pronta a sparigliare le carte e a chiudere in tempi rapidissimi un’operazione che sembrava invece lunga e complicata.

Samardzic diventa nerazzurro: salta l’affare con il Milan, cosa sta succedendo

Fino a pochi giorni fa sembrava chiaro che il futuro di Lazar Samardzic sarebbe stato rossonero. Nonostante il direttore sportivo dell’Udinese avesse infatti dichiarato apertamente di non avere necessità di cedere il gioiello serbo-tedesco in questa sessione di mercato, salvo offerte soddisfacenti per tutte le parti in causa, i dirigenti del Milan erano convinti di poter arrivare a una soluzione definitiva negli ultimi giorni di mercato.

Non avevano evidentemente fatto i conti con la potenza economica e l’improvvisa necessità tecnica di una grande rivale del nostro campionato, l’Atalanta. Con Teun Koopmeiners ormai destinato a diventare un calciatore della Juventus per un’offerta, tra bonus e clausole varie, che dovrebbe avvicinarsi ai 60 milioni di euro, la Dea ha più che mai necessità di un calciatore che abbini fisico e potenza sulla trequarti. E Samardzic sembrerebbe essere stato individuato come il profilo ideale.

Oltre a O’Riley del Celtic, una scommessa su cui i dirigenti orobici sembrerebbero voler puntare con forza in queste ore, il grande obiettivo per regalare a Gasperini un calciatore già pronto e in grado di fare la differenza nel nostro campionato sembrerebbe diventato improvvisamente proprio il trequartista dell’Udinese, a lungo accostato anche al Milan.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, le parti starebbero già dialogando alla ricerca di un’intesa sul prezzo del cartellino, prima di poter cominciare a trattare con Lazar e con il suo entourage, non proprio impresa semplicissima. Considerando però il modus operandi dei Percassi e la necessità lenire immediatamente la ferita lasciata da Koopmeiners alla tifoseria bergamasca, la sensazione è che l’affare possa chiudersi nel giro di pochi giorni. Con buona pace di chi aveva pensato al trequartista di origini serbe come la ciliegina sulla torta di un mercato che resterebbe comunque di ottimo livello.