Thiaw, serata da dimenticare: il futuro è tutto da scrivere

Una partita da dimenticare per il centrale tedesco. Il suo futuro è davvero tutto da scrivere: il punto della situazione

Paulo Fonseca ha deciso di dare fiducia ai calciatori che hanno preso parte alla tournée americana. Quei giocatori, che di fatto avevano più allenamenti nelle gambe. Così tra le scelte discutibili finite nel mirino della critica sono state davvero tante.

La più importante è sicuramente quella relativa ad Alexis Saelemaekers terzino sinistro, con Theo Hernandez in panchina. Ma hanno cambiato la partita anche gli ingressi di Alvaro Morata, Noah Okafor e Yunus Musah. Tra i titolari ieri sera, che difficilmente vedremo dal primo minuti nelle prossime partite, c’è anche Malick Thiaw. Il centrale tedesco è sicuramente tra i peggiori in campo. Il Milan è andato sotto per un suo autogol, troppo goffo sulla linea di porta, tanto da mandare in rete il pallone. C’è chiaramente anche un pizzico di sfortuna nell’intervento maldestro che ha portato avanti il Torino.

E’ decisamente più grave, invece, il momento in occasione del secondo gol. E’ evidente che Thiaw abbia un problema nel marcare. Un problema che è chiamato a migliorare se vuole davvero giocare ad alti livelli. L’ex Schalke 04 ora rischia di sedersi in panchina. Con una settimana in più sulle gambe, Pavlovic si candida infatti a scendere in campo dal primo minuto contro il Parma. Il tedesco, che ha chiaramente sprecato un’importante occasione rischia di scivolare nelle gerarchie anche dietro a Matteo Gabbia, che nel finale della scorsa stagione aveva offerto maggiori garanzie.

Milan, Thiaw delude: può ancora partire

La presenza di Duvan Zapata, un centravanti fisico, aveva spinto Paulo Fonseca ad affidarsi a Thiaw. Una scelta che evidentemente non ha pagato.

Il futuro del tedesco resta chiaramente tutto da scrivere. Al Milan chiaramente la vita si complica, ma non è da escludere al 100% una sua partenza. Il Diavolo ha fissato il prezzo sui 30/35 milioni di euro e se in questi giorni dovesse arrivare una proposta concreta potrebbe essere ancora presa in considerazione. In questo caso ci sarebbe due possibilità, o si tornerebbe sul mercato e Hummels è lì in attesa di una chiamata o si potrebbe tornare a puntare su Pierre Kalulu. Su Malick Thiaw, ricordiamo, c’è da tempo il Newcastle, ma sul giocatore si registra anche l’interesse dello Stoccarda e di altri club di Premier League e Bundesliga.