Contatti in corso, il Milan lo cede in Serie A

Il Milan ha avviato i contatti per cedere il giocatore in Serie A: l’operazione può già concludersi nei prossimi giorni, tutti i dettagli

Il Milan nel prossimo turno di campionato sfiderà il Parma al Tardini sabato alle 18:30. I rossoneri sperano di fornire una prestazione migliore rispetto all’esordio con il Torino, dove si è evitata la sconfitta soltanto nel finale. Decisivo il contributo di Alvaro Morata e Noah Okafor, subentrati nella ripresa. Serve più determinazione tra i rossoneri non solo in avanti, ma anche negli altri reparti.

A centrocampo, per esempio, il Milan ha sofferto tantissimo. L’arrivo di Youssouf Fofana, tanto invocato da Fonseca anche davanti ai microfoni, è un segnale forte di come il club abbia accontentato l’allenatore portoghese. Il centrocampista ex Monaco è stato preso per risolvere le grane difensive, essere una diga è il suo mestiere, ma è chiaro che il mercato può riservare ancora delle sorprese.

Si è parlato dell’interesse del Milan per Manu Kone, ma bisogna prima procedere con delle cessioni. Nella lista dei cedibili c’è Ismael Bennacer, ma anche Yacine Adli. Entrambi non rientrano nei piani di Fonseca, così come Tommaso Pobega. Il centrocampista ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e potrebbe far gola a diverse squadre in Serie A.

Milan, Pobega può andar via: cessione in Serie A

Il Milan vuole trovare al più presto una soluzione per Tommaso Pobega. Sono già stati avviati dei contatti con l’entourage per la cessione in Serie A. Il centrocampista piace a diverse squadre, come Udinese e Monza, ma anche Cagliari e lo stesso Torino, contro il quale non è stato convocato.

Proprio l’opzione granata è intrigante, si tratterebbe di un ritorno dopo il prestito nella stagione 2021/22 dove fece molto bene. Vanoli lo accoglierebbe a braccia aperte, così come le altre squadre nominate in precedenza che hanno bisogno di un centrocampista come lui.

Il tempo stringe, la chiusura del mercato è vicina e non è escluso che il club rossonero possa rivedere le proprie pretese. Pobega, dunque, partirebbe anche in prestito con diritto di riscatto. Al Milan serve sfoltire la rosa, il contratto lungo ancora in essere permette una manovra di questo tipo.

Nelle scorse settimane si era anche parlato di un interesse di Fiorentina, Bologna e Genoa. Al Milan non è ancora arrivata un’offerta ufficiale. E’ sempre più probabile l’addio del giocatore insieme a quella di Adli e Bennacer.