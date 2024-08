C’è già chi pensa all’esonero di Fonseca, per la sostituzione c’è un solo nome

Paulo Fonseca già sulla graticola dopo una sola giornata di campionato? C’è già chi lo vuole out, per la sostituzione c’è un solo nome!

Dopo una sola giornata di campionato scoppia già una piccola bufera al Milan! C’è chi vorrebbe addirittura l’esonero di Paulo Fonseca. Avrebbe del grottesco una situazione del genere, ma ad oggi è quello che nell’ambiente rossonero si vocifera. A dire il vero, il tecnico portoghese non ha mai scaldato i cuori, sin dal suo insediamento.

I tifosi avevano bocciato l’arrivo di Lopetegui, facendosi sentire con la società che alla fine decise di assecondare gli umori della gente. A quel punto, quando la dirigenza si è fiondata sull’ex Roma, in molti hanno continuato a mugugnare ma fare crociate contro l’arrivo pure del secondo allenatore scelto forse sarebbe stato troppo anche per una piazza esigente come quella rossonera.

E dunque non c’è stato livore nei confronti del portoghese ma nemmeno quella grande soddisfazione per il suo approdo. Indifferenza e scetticismo, forse queste sono le parole giuste con cui è stato accolto.

Clamoroso al Milan, vogliono già Fonseca out! E spunta anche il sostituto

Con questo quadro sullo sfondo è anche naturale, dunque, che impazzano le critiche al primo mezzo risultato negativo e per alcune scelte che stanno facendo discutere. Come quella di piazzare Saelemaekers terzino o Loftus-Cheek arretrato nei due di mediana. Sui social (e non solo) non hanno perdonato nulla al tecnico.

In molti, infatti, hanno iniziato a chiedere l’esonero del portoghese. Il 2-2 contro il Torino non è per nulla piaciuto ai tifosi, San Siro ha addirittura fischiato il proprio allenatore all’intervallo del match. Dunque sui social si sono attivati in massa i supporters per chiedere l’addio immediato del tecnico. Al suo posto il sogno è uno solo: il ritorno di Max Allegri. Tutti vedono proprio nell’ex Juve l’uomo giusto per far ripartire questo Milan e condurlo di nuovo a lottare stabilmente per lo scudetto.

E dire che Fonseca con le sue dichiarazioni della vigilia non aveva escluso la possibilità di una lotta tricolore, tutt’altro. Il portoghese crede nel suo Milan e nelle potenzialità di una squadra che a suo dire potrà dire la sua per la vittoria del campionato.

Queste parole bellicose però non sono state sufficienti ad entrare nel cuore dei fan che hanno già fatto la loro scelta: via Fonseca, dentro Allegri. E la società? Per ora massima fiducia nel tecnico, Fonseca non è assolutamente in discussione.