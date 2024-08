Morata out, il Milan ha un asso nella manica: l’attaccante c’è già

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Alvaro Morata. Paulo Fonseca così sarà chiamato a scegliere il suo sostituto

Piove sul bagnato in Casa Milan. L’attaccante tanto atteso si è già fermato. Il Diavolo e i suoi tifosi si sono potuti godere Alvaro Morata solamente per pochi minuti.

Contro il Torino, lo spagnolo ha dato tutto, rendendosi protagonista del pareggio in rimonta. Ha corso, dando l’esempio, si è visto annullare un gol per fuorigioco e un rigore dopo il controllo al Var. Si è fatto ammonire dopo il suo primo gol con la maglia del Milan e ha rilasciato parole da vero leader, nell’immediato post gara. Ora lo stop, che lo costringerà a saltare le partite contro il Parma e la Lazio. Starà fuori almeno una ventina di giorni e la sosta per le nazionali sarà utile per tornare in piena forma per il derby.

Alvaro-Morata-20082024-MilanLive.itIl Milan e i suoi tifosi incrociano le dita, sperando che i tempi di recupero non si prolunghino, ma in questo lasso di tempo Paulo Fonseca dovrà trovare la soluzione più giusta per permettere al Diavolo di essere performante sotto porta. Serve un calciatore capace di segnare e di aiutare la squadra, come ha dimostrato di poter fare lo spagnolo, nei pochi minuti giocati contro il Torino.

Milan, no a Jovic: c’è Okafor per Fonseca

Non ha convinto Luka Jovic, che ancora una volta ha dato dimostrazione di non essere proprio perfetto per giocare da unica punta dal primo minuto. Il serbo è un jolly capace di cambiare le partite, partendo dalla panchina e soprattutto con un giocatore vicino al suo fianco.

Paulo Fonseca, così, contro il Parma, potrebbe decidere di far partire fuori l’ex Fiorentina, affidandosi a Noah Okafor. E’ lo svizzero l’alternativa a Jovic. L’ex Salisburgo ha dimostrato di star bene, prima contro il Monza, con un paio di accelerazioni che hanno lasciato il segno, poi contro il Torino, con il gol decisivo che ha fissato il risultato sul 2 a 0.

Okafor lo scorso anno ha già giocato da prima punta, con Stefano Pioli, con alterne fortune, ma appare davvero una possibilità concreta. Sarà chiaramente Fonseca a decidere quale sarà la migliore soluzione. L’infortunio di Alvaro Morata, al momento non porterà il Milan sul mercato, ma contro il Parma potrebbe esserci un’occasione per Francesco Camarda, che dopo aver trascinato la squadra di Daniele Bonera, lo scorso weekend, è pronto ad accomodarsi in panchina.