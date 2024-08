L’ex attaccante del Milan torna in Serie A: affare sul gong

Dopo l’esperienza al Milan, questo attaccante di grande qualità tecnica tornerà a giocare in Italia. In arrivo un paio di offerte per lui.

Mancano ormai soltanto una decina di giorni alla chiusura del calciomercato estivo. A fine agosto tutte le squadre di Serie A dovranno cercare di essere al completo, di raggiungere gli obiettivi prestabiliti per migliorare e rinforzare le proprie rose. Il Milan è tra i club forse messi meglio al momento, visti i 4 colpi di livello internazionale già messi a segno.

La squadra di Paulo Fonseca ha raggiunto l’obiettivo di rimpolpare tutti i reparti: è arrivato un terzino destro come Emerson Royal, un centrale di fisicità come Pavlovic, un mediano box-to-box come Fofana e infine la tanto agognata prima punta d’esperienza, ovvero Morata. Bisognerà aspettare eventuali uscite o occasioni dell’ultimo minuto per capire se il Milan aggiungerà qualcos’altro alla sua rosa.

Altri club italiani invece devono ancora fare molti. Tra le big sono tutte da chiarire le situazioni di Juventus, Napoli e Roma, alle prese con almeno altri 2-3 innesti importanti a testa. Senza dimenticare quelle squadre di media-bassa classifica che dopo la prima giornata di campionato hanno capito di doversi ancora rinforzare.

Dalla Liga alla Serie A (di nuovo): torna l’ex milanista

Intanto è uscita una notizia di mercato che riguarda proprio la Serie A e soltanto marginalmente il Milan. Infatti potrebbe a breve sbarcare nuovamente in Serie A una vecchia conoscenza rossonera, un attaccante che dalle parti di San Siro non ricordano in realtà con grande enfasi ed entusiasmo.

Stiamo parlando di Lucas Ocampos, esterno offensivo del Siviglia che ha giocato nel Milan soltanto per sei mesi. Correva l’anno 2017 quando il club rossonero, allora ancora gestito da Adriano Galliani e dalla proprietà Fininvest, prese in prestito l’argentino e lo mise a disposizione fino a giugno del tecnico Vincenzo Montella. L’esperienza milanista di Ocampos si concluse con 12 presenze in campionato e due assist, zero invece i gol fatti.

Ocampos oggi è un calciatore molto diverso e maturo rispetto al periodo rossonero. Il 30enne argentino ha vinto ben due Europa League da protagonista con il Siviglia, ma oggi sembra propenso a cambiare aria. Il suo profilo è finito sotto gli occhi di due squadre italiane, pronte a riportarlo nel nostro campionato come rinforzo last-minute.

Fiorentina e Torino, entrambe alla ricerca di una mezza punta di qualità e velocità, sarebbero intrigate dall’ipotesi Ocampos. Un colpo di caratura internazionale e dal dinamismo tattico, visto che l’ex Milan sa giocare da esterno su entrambe le corsie e anche da seconda punta.