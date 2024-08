@ML – Milan, cosa manca sul mercato: l’acquisto per completare la rosa

Ecco l’ultima idea per completare la rosa del Milan. Le sue parole sono chiare: il Diavolo avrebbe bisogno di un nuovo giocatore

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato. Un calciomercato che ha visto già arrivare quattro colpi importanti. Il Diavolo, infatti, ha puntellato la rosa, mettendo le mani su Alvaro Morata, che ha colmato il vuoto lasciato da Olivier Giroud.

Poi sono arrivati Pavlovic ed Emerson Royal, pronti a cambiare volto alla difesa, e infine Youssouf Fofana, quel centrocampista che i tifosi e Paulo Fonseca aspettavano con ansia. Ora la priorità è quella di vendere per potersi fare l’ultimo regalo, magari a centrocampo. In mediana, d’altronde, sono pronti a fare le valigie Tommaso Pobega e Yacine Adli e se dovesse arrivare la proposta giusta anche Ismael Bennacer. Va, dunque, monitorata con attenzione la situazione legata a Kone, anche se in queste ore stanno emergendo altri profili, come quello di Bondo, del Monza, o di Vos, in uscita dall’Ajax.

Calciomercato Milan, l’idea di Crochet: “Serve uno alla Brahim Diaz”

Per Johan Crochet di Radio RMC, il profilo da acquistare, sarebbe però un po diverso e le sue parole, rilasciate in esclusiva a MilanLive.it non lasciano davvero dubbi.

“Ho un’idea fissa – afferma il giornalista -, un centrocampista che leghi bene il gioco fra centrocampo e attacco. L’anno scorso il Milan ha fatto un mercato per riequilibrare le zone del campo, hanno scelto Pulisic e Chukwueze per essere meno prevedibili. Ma dopo un po’ siamo tornati a ‘palla a Leao e vediamo cosa cucina lui’ perché per me manca qualcosa nella parte centrale del campo. Quello che dava Brahim Diaz, che ha fatto partite in cui è stato decisivo e in altre in cui è sparito, ma questo profilo di giocatore in zona centrale per me un po’ manca, vediamo se Pulisic è questo tipo di giocatore, ma credo che a lui manchi qualcosa a livello di visione ed esecuzione tecnica. Per me serve quel tipo di centrocampista offensivo. Vedendo un po’ le amichevoli, quel giocatore potrebbe essere uno come Liberali, ma non so se è giusto farlo da subito. Forse c’è bisogno di uno più affermato”.

Il Milan aveva pensato a Samardzic per ricoprire quel ruolo, ma le mancate cessioni hanno impedito al Diavolo di affondare il colpo. Oggi il giocatore si è trasferito all’Atalanta e i rossoneri sono chiamati a guardare altrove, o a dare fiducia a Liberali, che ha dimostrato di potersi confrontare con i grandi ad alto livello.