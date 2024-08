Ok arrivato, il Milan è pronto a salutarlo: questione di ore

In casa Milan appare sempre più vicino un addio con il club che ha dato l’ok per la cessione di un esubero.

Si avvicina sempre di più la fine del calciomercato estivo con le squadre che sono al lavoro per cercare di chiudere gli ultimi affari prima del 30 agosto.

Conclusi gli acquisti ritenuti necessari per il completamento della rosa, in casa Milan si lavora alle cessioni per avere poi spazio per un colpo di coda nelle ultime ore del mercato. I rossoneri sono infatti al lavoro per cercare di piazzare quei calciatori che, d’accordo con Paulo Fonseca, non fanno più parte del progetto. Nelle ultime ore è giunto l’ok per la partenza di un giocatore che da tempo fa parte della lista dei cedibili.

Calciomercato Milan, ok arrivato: un esubero pronto a dire addio

Divock Origi è sempre più vicino dal dire addio al Milan. La punta belga non rientra da tempo nei piani dei rossoneri che nella scorsa stagione hanno salutato la punta per lasciarla in prestito al Nottingham Forest, mentre durante questa estate è stato messo immediatamente fuori rosa.

Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione aveva affermato di voler aggregare Divock Origi e Fode Ballo-Touré al Milan Futuro con i due calciatori che hanno poi ottenuto il permesso di allenarsi in solitaria. Se il terzino ex Monaco appare vicino al trasferimento al Saint-Étienne, al centravanti belga è stato dato l’ok per un addio a costo zero.

L’ex punta del Liverpool non rescinderà il contratto ma avrà la possibilità di scegliere il nuovo club dove proseguire la carriera. La sensazione è che il classe 1995 voglia trasferirsi in MLS dove alcuni club avevano mostrato interesse durante le scorse settimane. Un’avventura non facile quella di Origi in casa Milan con la punta che ha messo a segno solamente due gol nella prima annata passata alla corte di Pioli, venendo poi ceduto in prestito dopo un solo anno dal suo arrivo a costo zero al Milan.

Per il Milan, quindi, appare vicino l’addio di un altro esubero con il club che si avvicina dallo sfoltire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Pierre Kalulu ormai è ad un passo dalla Juventus con il difensore che appare convinto del trasferimento alla corte di Thiago Motta. Per Adli e Pobega stanno giungendo diverse offerte in queste ore con i due centrocampisti destinati a fare spazio a Manu Koné, obiettivo di mercato della squadra mercato rossonera.