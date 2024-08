Saluta dopo cinque anni, il Milan ha dato l’ok alla cessione

Meno di dieci giorni alla fine del calciomercato estivo ed in casa Milan è tempo di cessioni con un senatore verso l’addio.

Dopo i quattro acquisti che hanno sistemato la rosa a disposizione di Fonseca, il Milan deve sfoltire l’organico sia per fare cassa che per permettere al tecnico portoghese di lavorare con un numero ristretto di calciatori.

Sono molti i giocatori del Milan che sono finiti nella lista dei cedibili. Da Adli a Pobega, passando per Kalulu (ormai da considerare un giocatore della Juventus), il Milan è pronto a salutare diversi calciatori che non rientrano nei piani del club e di Fonseca. C’è anche uno dei “senatori” presenti in rosa che potrebbe dire addio alla maglia rossonera dopo cinque anni non essendo più considerato un punto fermo della rosa.

Calciomercato Milan, cessione eccellente in vista: Fonseca ha dato l’ok

Paulo Fonseca ha dato l’ok alla cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista potrebbe salutare il Milan dopo cinque anni vissuti in rossonero, conditi da ottime prestazioni e la vittoria dello scudetto nel 2022.

Arrivato nel 2019 dall’Empoli, Ismael Bennacer si è saputo imporre con la maglia rossonera diventando un punto fermo della squadra ed una colonna imprescindibile per la formazione di Stefano Pioli. L’algerino non è però più considerato un cardine del nuovo progetto con Paulo Fonseca che ha dato l’ok alla sua partenza. Lo stesso Bennacer, in realtà, avrebbe richiesto alla dirigenza di essere ceduto in Arabia Saudita, volendo proseguire la sua carriera nella Saudi Pro League.

Fino a questo momento, però, non ci sarebbero state offerte concrete per il cartellino del mediano che il Milan valuta circa 35 milioni di euro. Possibile che, se dovesse giungere una proposta intorno ai 30 milioni, il club possa dare l’ok alla partenza del classe 1997 per fare cassa e ripagare parte degli sforzi fatti in sede di trattative durante questa estate. A non mettere fretta al Milan c’è la data di chiusura del mercato in Arabia Saudita, prevista per il prossimo 8 ottobre.

Non è infatti da escludere che la partenza di Ismael Bennacer possa giungere a mercato concluso in Italia. Per questo motivo i rossoneri stanno provando a stringere con il Borussia Moenchengladbach per l’arrivo di Manu Koné. Il giovane francese è considerato il mediano giusto per completare la diga davanti la difesa insieme a Fofana con Musah prima alternativa dei due transalpini. La cifra richiesta dal club tedesco si aggira intorno ai 20 milioni di euro.