Di nuovo insieme: dal Milan al Bologna, lo vuole Italiano

Il tecnico del Bologna vuole il calciatore del Milan. L’affare può presto decollare: il punto della situazione sull’elemento rossonero in esubero

C’è ancora Vincenzo Italiano a ‘condizionare’ il calciomercato del Milan. Non è certo una notizia, il fatto che il suo no sia stato determinante per il ritorno alla base di Alexis Saelemaekers. Il belga è stato tra i grandi protagonisti del Bologna che si è qualificato in Champions League, diventando una pedina fondamentale per lo scacchiere di Thiago Motta.

La separazione tra i rossoblu e il tecnico, passato alla Juventus, ha di fatto interrotto il rapporto tra Saelemaekers e il Bologna. Tutti abbiamo dato per scontato che i Felsinei avrebbero riscattato, per soli 10 milioni di euro, l’esterno belga, ma così non è stato, con Vincenzo Italiano, che ha trovato l’appoggio della dirigenza, che ha voluto puntare su Cambiaghi. Saelemaekers, come detto, è così tornato alla base e il Milan ne ha fissato il prezzo della sua cessione a 15-20 milioni di euro. Col tempo però il giocatore ha conquistato Paulo Fonseca, diventandone di fatto una pedina importante, come successo con Thiago Motta, che l’avrebbe voluto anche alla Juventus.

Oggi non è in programma una partenza di Saelemaekers e il suo reintegro ha cambiato un po’ i piani del mercato. Il Milan ha già tagliato Pierre Kalulu, passato alla Juventus. Il prossimo dovrebbe essere Yacine Adli, che resterebbe, comunque, fuori dalla lista, anche senza cessione. L’esclusione del francese serve di fatto a far spazio al belga.

Calciomercato Milan, Pobega riabbraccia Italiano

Ma le cessioni in casa Milan non sono certo finite. Non ha problemi di lista, essendo italiano e cresciuto nelle giovanili del Diavolo, ma Tommaso Pobega non rientra più nei piani del club rossonero. Paulo Fonseca lo ha escluso per la sfida contro il Torino, dando un segnale chiaro.

Oggi Pobega è dunque sul mercato e nelle ultime ore si è fatto avanti con forza il Bologna, con Vincenzo Italiano che tornerebbe così ad allenare il centrocampista dopo averlo fatto allo Spezia. L’italiano viene valutato 10-15 milioni di euro, ma il suo trasferimento potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto. Non c’è però solo il club rossoblu del tecnico siciliano sulle sue tracce: sul giocatore si registra, infatti, l’interessamento da parte del Genoa di Alberto Gilardino, ma anche del Monza di Alessandro Nesta. Non può essere scartata, infine, l’ipotesi Torino, dove Pobega fece davvero bene.