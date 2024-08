Rivoluzione Fonseca a Parma, formazione inedita: debuttano tutti

Il Milan si presenterà a Parma con una formazione inedita: Paulo Fonseca ha avviato la rivoluzione, debuttano tutti

La partita contro il Torino ha mostrato le lacune del Milan in fase difensiva. La squadra era troppo esposta ai contropiedi avversari, la difesa non ha ancora assimilato per bene i movimenti da fare e il centrocampo non ha dato l’aiuto necessario. Così come i tre trequartisti alle spalle della punta.

Alla fine, è comunque arrivato un punto che ha evitato la prima sconfitta stagionale per Fonseca. Un 2-2 grazie ai gol di Alvaro Morata e Noah Okafor, subentrati nel secondo tempo. La condizione fisica dovrà essere necessariamente migliore nel prossimo match, anche perché siamo solo ad agosto ed è presto per sparare sentenze.

Fonseca, però, sapeva bene che doveva arrivare un mediano con caratteristiche precise da schierare in campo al posto di Ismael Bennacer. E il prescelto era Youssouf Fofana, preso dal Monaco dopo una lunga trattativa. Il rischio è quello di avere una squadra comunque sbilanciata anche con l’impiego del centrocampista francese, che inevitabilmente non può fare tutto da solo, ma avrà bisogno dell’apporto dei compagni. L’allenatore portoghese, a pochi giorni dalla sfida, sa già chi mandare in campo e ci sono delle esclusioni eccellenti.

Parma-Milan, Fonseca schiera tutti gli acquisti

Fonseca sembra aver preso la decisione definitiva, contro il Parma schiererà tutti e tre gli acquisti della sessione estiva di mercato. Emerson Royal prenderà il posto di capitan Calabria sulla destra. Al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, ci sarà Pavlovic e non Thiaw. Mentre in mezzo al campo, anche l’esordio da titolare di Fofana al posto di Bennacer.

Mancherà soltanto Alvaro Morata, che ha subito un infortunio muscolare e dovrà stare qualche settimana fermo. Probabilmente, rientrerà dopo la sosta per le Nazionali saltando, quindi, le partite contro Parma e Lazio. C’è attesa di capire chi sarà la prima punta, Fonseca potrebbe puntare di nuovo su Jovic o dare una chance a Okafor.

Negli undici titolare dovrebbe esserci anche il ritorno di Theo Hernandez, lasciato in panchina per 60′ contro il Torino, al posto di Saelemakers. In difesa, dunque, ci saranno tre giocatori nuovi su quattro rispetto alla scorsa settimana. E anche Fofana in mezzo al campo: il Parma non è il Torino, certo, e Fonseca vuole evitare di prendere gol. Far debuttare tutti gli acquisti servirà a rompere il ghiaccio e a dare nuova linfa alla squadra.