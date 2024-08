Milan in Champions League, Lista UEFA: in 4 rischiano di non rientrare

In quattro rischiano di non rientrare nella lista UEFA che il Milan dovrà consegnare in vista dell’inizio della Champions League

Il Milan in questo mercato ha speso circa 70 milioni di euro per cinque acquisti: Fofana, Pavlovic, Emerson Royal, Morata e Alex Jimenez. E’ arrivato qualcosa anche dalle cessioni, soprattutto dal riscatto di De Ketelaere, oltre che dei vari Kalulu e Simic. Ma il mercato non è finito e infatti Furlani e Moncada sperano di piazzare qualche altro giocatore per rientrare delle spese.

I nomi principali sono Yacine Adli e Ismael Bennacer, decisamente tagliati fuori da Paulo Fonseca, soprattutto da quando è arrivato Fofana. Per loro non c’è spazio, addirittura l’ex Bordeaux è rimasto fuori dai convocati per il match contro il Torino. La sensazione è che a parte qualche giocatore, nessuno sia incedibile, anche chi ha giocato col Toro.

Come per esempio Luka Jovic, il cui contratto è stato rinnovato e che ad oggi rappresenta l’unico centravanti disponibile dopo l’infortunio di Morata, che lo terrà ai box per almeno un paio di settimane. Il Milan le sue valutazioni le ha già fatte, ma senza offerte, l’attaccante serbo resterà e si giocherà le sue quarte. Possono però cambiare le cose in Champions League.

Milan, in 4 fuori dalla lista Champions: la situazione

Nella lista che Fonseca presenterà per la prossima Champions League, non dovrebbe esserci Yacine Adli. Restano, però, altri due elementi da tagliare. A rischio ci sono Alexis Saelemaekers, che Fonseca ha dichiarato di stimare molto, e anche Noah Okafor, decisivo nel 2-2 contro il Torino nella prima giornata di campionato. Non è finita qui, perché anche Jovic è un indiziato: andrà fatta una scelta sulla prima punta di ‘riserva’ visto che il titolare è Morata.

Anche Musah potrebbe essere escluso, a Fonseca piace, ma a centrocampo iniziano a essere tanti per pochi posti. Non rientra Alex Jimenez, che non ha i parametri nemmeno per la lista B. Giocherà per il Milan Futuro e sarà aggregato alla prima squadra quando l’allenatore lo riterrà necessario per le partite di campionato.

Essere fuori dalla lista per la Champions sarebbe un duro colpo per qualsiasi giocatore. Certo, la possibilità di giocare qualche partita in più in campionato c’è, ma se non si rientra nei piani dell’allenatore non è escluso che qualcuno possa chiedere la cessione. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali, che verrebbero prese in considerazione dalla dirigenza.