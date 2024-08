6 milioni di euro: il Milan chiude per l’ultimo colpo

Il Milan si appresta a chiudere l’ultimo colpo del proprio mercato con il club pronto ad investire circa 6 milioni di euro.

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del mercato ed il Milan è vigile in sede di trattative, pronto ad investire nel caso in cui dovesse presentarsi qualche occasione.

La priorità in casa Milan è rappresentata dalle cessioni. L’organico a disposizione di Paulo Fonseca è troppo ampio al momento ed il club deve sfoltirlo per permettere al tecnico portoghese di lavorare con un numero più ristretto di calciatori. Cessioni che andranno a compensare, almeno in parte, la somma spesa per rinforzare la squadra con gli acquisti di Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. Le partenze però potrebbero dare anche il via ad un ultimo colpo in entrata con il club che è in trattativa per chiudere un importante affare.

Calciomercato Milan, ultimo colpo ad un passo: investimento da 6 milioni

Silvano Vos appare sempre più vicino al Milan. Il centrocampista dell’Ajax è un obiettivo del club meneghino che ha messo sul piatto circa 6 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento.

Il classe 2005 ha dato il suo ok al trasferimento al Milan con i rossoneri che lo inserirebbero inizialmente tra la prima squadra ed il Milan Futuro per farlo abituare gradualmente al calcio italiano. Manca però l’accordo tra il Milan e l’Ajax che sono però costantemente in contatto per provare a chiudere l’operazione. I rossoneri hanno proposto 6 milioni di euro ma i lancieri ne chiedono 9 per lasciar partire il proprio centrocampista.

La distanza potrebbe ridursi nel giro di poche ore con il Milan pronto ad inserire dei bonus per alzare la propria proposta con l’Ajax pronto ad andare incontro a quella che è la proposta del club meneghino. Un rinforzo sia per Paulo Fonseca che per Daniele Bonera che, nel caso in cui dovessero chiudersi positivamente l’operazione, resteranno costantemente in contatto per valutare i progressi del ragazzo.

L’acquisto di Vos potrebbe non precludere un altro colpo per i rossoneri. Il sogno della dirigenza è rappresentato da Manu Koné, centrocampista francese del Borussia Moenchengladbach che ha già chiesto al suo club di essere ceduto. Per l’arrivo del francese però sarà necessaria la partenza di Ismael Bennacer per una questione di liste. L’algerino ha chiesto di essere ceduto ad un club arabo nel caso in cui dovesse giungere l’offerta giusta con il Milan che chiede almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino.